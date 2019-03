Live Herlees: Schietpartij in Utrecht: Drie doden en vijf gewonden, vermoedelijke schutter opgepakt

23:35

Politie houdt derde verdachte aan

In de loop van maandagavond is een derde verdachte aangehouden na de schietpartij in Utrecht. Het is niet duidelijk op welke wijze deze persoon betrokken is bij de aanslag. Dat maakte Rob van Bree van de politie Midden-Nederland bekendgemaakt in het tv-programma Pauw & Jinek.

Naast hoofdverdachte Gökmen T. werd eerder ook al een tweede verdachte aangehouden bij een huiszoeking. Over de identiteit en mogelijke rol van die persoon is niets bekend. De politie wil nog niets zeggen over de identiteit van de slachtoffers, uit 'respect naar de nabestaanden'.

In Nieuwsuur zei een getuige van de schietpartij dat de dader Allahoe Akbar had geroepen. Van Bree zei bij Pauw & Jinek dat niet te kunnen bevestigen. Over de identiteit van de slachtoffers wilde hij niets zeggen.

