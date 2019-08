'Met of zonder president Trump zal het belang van Groenland blijven toenemen, economisch en militair', schrijft professor Jonathan Holslag (VUB).

Beeldt u het zich in: een geologische schatkamer even groot als die van Afrika en het Midden-Oosten samen, maar dan zonder de oorlogen, de terroristen, de vluchtelingen, de onstabiele regimes en de slechte infrastructuur. Diezelfde plek herbergt bovendien een derde van de wereldwijde gasreserves, 20 procent van de aardolie en verder uranium, vrachten zeldzame aardmetalen en eindeloze visgronden. We hebben het over het Hoge Noorden. Helemaal gek is de belangstelling van Amerikaans president Donald Trump om Groenland te kopen dus niet.

...