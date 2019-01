Heeft ook een vrije democratie niet iets van tempels en kunstige symbolen nodig?

Het kan verkeren, bedacht ik, toen ik vorige week naar Rome vloog. De ene dag zou ik er deelnemen aan een debat over hoe het streven naar meer schoonheid Europa sterker kan maken, de dag erna zou ik met een groep officieren van gedachten wisselen over mogelijke oorlog in Azië. Was het niet nét in het keizerlijke Rome dat beschaving gesymboliseerd werd als een vurige en wispelturige verhouding tussen deze twee polen, tussen Mars, de god van de oorlog, en Venus, de godin van schoonheid en liefde?

...