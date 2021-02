Familieleden van de slachtoffers van de havenexplosie in Beiroet hebben voor de tweede dag op rij geprotesteerd tegen een besluit om de onderzoeksrechter in het onderzoek naar de grote havenexplosie van 4 augustus te vervangen.

Donderdag besloot het Libanese Hof van Cassatie om onderzoeksrechter Fadi Sawan van de zaak te halen. Hij voerde het onderzoek naar de explosie, waarbij ten minste 193 mensen omkwamen, 6000 gewonden vielen en zowat 300.000 anderen dakloos werden.

De explosie werd veroorzaakt door tonnen ammoniumnitraat, dat onveilig was opgeslagen.

De familieleden van de slachtoffers blokkeerden de weg voor het Libanese justitiepaleis met foto's van hun overleden dierbaren. De manifestanten zien de beslissing van het hof als een manier om het onderzoek te dwarsbomen.

'We vertrouwen onze regering niet. Toen ze merkten dat rechter Sawan tijdens zijn onderzoek op het punt stond iets te vinden, hebben ze hem verwijderd', zei Ibtissam Alaa Eddine, die haar 26-jarige zoon verloor in de ontploffing.

In december diende rechter Sawan een klacht in tegen verschillende regeringsleden die nalatig zouden zijn geweest in de zaak. Officieel werd Sawan verwijderd omdat hij te partijdig zou zijn. Sawan verloor zijn huis in de explosie.

