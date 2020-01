De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle zullen hun koninklijke titel niet meer gebruiken en zullen ook geen dotatie meer krijgen. Dat heeft Buckingham Palace zaterdag gemeld. De twee gaan ook 2,4 miljoen pond aan overheidsgeld terugbetalen, dat gebruikt werd voor de renovatie van hun woning in Berkshire.

Meghan Markle en prins Harry maakten eerder deze maand bekend dat ze een stap opzij zullen zetten in het Britse koningshuis en afwisselend in Canada en het Verenigd Koninkrijk zullen verblijven.

Buckingham Palace meldde zaterdag volgens de Britse media dat vanaf de lente van 2020 een nieuwe regeling van kracht is tussen het Britse koningshuis en het koppel, waarbij Harry en Meghan verplicht zijn om van hun koninklijke titel (HRH, His Royal Highness of Her Royal Highness) afstand te doen.

Ze zullen ook geen dotaties meer krijgen, en hebben beslist om 2,4 miljoen pond aan overheidsgeld dat gebruikt werd voor de renovatie van hun woning in Berkshire, terug te betalen. Ook zullen Harry en Meghan de Queen niet meer formeel vertegenwoordigen.

'Na vele maanden van gesprekken en ook meer recente discussies, ben ik blij dat we samen een constructieve en ondersteunende manier hebben gevonden waarop mijn kleinzoon en hun familie hun leven kunnen voortzetten', aldus de Queen nog in de mededeling. 'Harry, Meghan en Archie zullen steeds geliefde leden van mijn familie blijven.'

Ook zegt de Queen dat ze erkent dat Harry en Meghan het de afgelopen twee jaar moeilijk hebben gehad, en dat ze respecteert dat de twee een meer onafhankelijk leven willen leiden.

