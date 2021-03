De openlijke vete tussen het Britse koningshuis en de uitgeweken hertog en hertogin van Sussex neemt onfatsoenlijke vormen aan. Wat hopen Harry en Meghan met hun veelbesproken 'tell-all interview' te bereiken?



...

Het spraakmakende interview van Oprah Winfrey met de Britse prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle - het eerste sinds de Megxit - is nog niet eens uitgezonden of het is nu al the talk of the town dankzij enkele goed uitgekozen clips die al uitlekten ter promotie van het gesprek dat op zondag 7 maart te zien is op de Amerikaanse zender CBS. Aangenomen wordt dat de twee uur durende special 'Oprah With Meghan And Harry' een van de meest bekeken interviews ooit wordt en tevens het meest lucratieve. Adverteerders betalen miljoenen dollars voor een van de vele plekjes in de reclameblokken tussen het interview.'Harry en Meghan zullen in dit gesprek hun spierballen laten rollen', zegt expert communicatie en koningshuizen Jo De Poorter: 'De bedoeling van het koppel is om zijn positie te bepalen en te versterken tegenover het Britse koningshuis, maar ook om zijn onafhankelijkheid en kracht in de verf te zetten en de schade die hen is aangedaan te herstellen. Daarnaast levert dit interview ongetwijfeld ook een serieuze duit in het zakje op.'In een van de promoclips zegt de hertogin van Sussex dat de koninklijke familie had kunnen verwachten dat zij en haar man ooit hun kant van het verhaal rond hun vertrek zouden vertellen. 'Ik zou niet weten waarom zij zouden verwachten dat wij na al deze tijd nog steeds zouden zwijgen, terwijl zij een actieve rol spelen bij het in stand houden van aanhoudende onwaarheden over ons. En als we daarmee het risico lopen om dingen kwijt te raken; we hebben al zoveel verloren.' In een ander clipje stelt Oprah de vraag aan Meghan of 'ze zelf koos om te zwijgen, of haar het zwijgen werd opgelegd.'Vooral dat laatste doet de Britse pers steigeren. Royaltywatchers nemen het niet dat de monarchie wordt afgeschilderd als een maffiaorganisatie. 'Alsof de Queen Don Corleone is.'Opa in het ziekenhuisEr komt niet alleen kritiek op de inhoud, maar ook op de timing van het gesprek. De aanklacht van het koppel dat ze een 'unsurvivable' leven moesten leiden aan het Britse hof klinkt nogal ongepast op een moment waarop we een wereldwijde gezondheidscrisis meemaken. Een ander pijnlijk element is dat de Britse prins Philip (99), de opa van Harry, momenteel in het ziekenhuis ligt na een hartoperatie. Critici riepen Harry & Meghan al op om bij CBS te pleiten voor een uitstel van de uitzending, maar in het licht van de financiële belangen van de zender, is het onwaarschijnlijk dat dit zal gebeuren.Of het interview met Oprah uiteindelijk een goede zaak voor het koppel zal zijn, laat De Poorter in het midden. 'Het is wel wat bizar dat mevrouw Markle, die er alles aan gedaan heeft om deel uit te maken van de Britse koninklijke familie, nu enkel lijkt te willen genieten van de voordelen en de financiële middelen die bij het koninklijke leven horen, zonder daar veel tegenover te stellen. Ze wil een "royal à la carte" zijn, maar dat wordt door Buckingham Palace allerminst geaccepteerd.'Dat Buckingham Palace aan zijn kant fel in het verweer gaat, werd duidelijk toen Queen Elisabeth onlangs besliste om de titels en patronages van Harry en Meghan af te nemen aangezien het koppel niet terugkeert als werkende leden van de koninklijke familie. 'Hun wensen zijn niet te rijmen met de verantwoordelijkheden en plichten die gepaard gaan met de taken van de werkende leden van het Britse koningshuis', aldus de Queen. Die beslissing werd bekend gemaakt na de opname van het Oprah-interview, wat Harry en Meghan meteen deed beslissen om het interviewprogramma van anderhalf naar twee uur te verlengen. Om zo nog meer schade aan te richten? En toeval of niet, woensdag kwam de Britse kwaliteitskrant The Times met een verhaal waarin voormalige medewerkers van de hertogin van Sussex haar van pestgedrag beschuldigen tijdens haar verblijf in Kensington Palace. Volgens de krant zou Markle verschillende medewerkers het leven hebben zuur gemaakt. Zo zou ze paleismedewerkers hebben gepest, en was er sprake van 'vernedering en tranen' bij een paar medewerkers. Buckingham Palace laat weten dat ze de beschuldigingen gaat onderzoeken, maar feit is dat al dat moddergooien de monarchie geen goed doet. Toch kan het Britse koningshuis volgens De Poorter niet anders dan reageren. 'Levenloos blijven liggen terwijl het langs alle kanten aangevallen wordt, is een nog slechtere strategie. Het Britse koningshuis zit in een overlevingsmodus. Het heeft heel wat schade geleden door het verlies van een van zijn belangrijkste pijlers en probeert nu de integriteit van de aanvaller te beschadigen. Dit is een klassiek staaltje ouderwetse oorlogsvoering.'De vraag is nu hoe de toekomst van Harry en Meghan als niet-werkende royals eruit zal zien. Enerzijds wilden ze weg uit de spotlights van de media, maar ze hebben die exposure anderzijds nodig voor hun carrières. Een tell-all interview over de Megxit kunnen ze bovendien niet oeverloos blijven herhalen. 'Wat ze nu doen, is hun marktwaarde opkrikken, waardoor het voor hen makkelijker wordt om te kiezen welke projecten ze in de toekomst willen realiseren. Al blijkt uit het recente interview van Harry met James Corbyn dat ze volstrekt geen idee hebben over wat ze verder met hun leven willen aanvangen. Het wordt spannend om te zien hoe dat zal uitdraaien.'De Poorter denkt tot slot dat we in de toekomst wel nog meer van dit soort royality-tv zullen zien. 'Koningshuizen overal ter wereld stappen noodgedwongen de communicatie van de 21e eeuw binnen. Vroeger was het doorknippen van een lintje al voldoende om in de media te komen. Dat is nu niet meer het geval. Vandaag staan royals alleen nog op de voorpagina's terecht als er iets verkeerd loopt. Daarom zijn ze nu actief op zoek naar kanalen om zichzelf op een positieve manier neer te zetten. In dat opzicht kun je de toekomstige documentaire over koningin Paola verklaren. Paola Ruffo di Calabria is de laatste jaren weggezet als onwillige heks en slechte moeder. Voor ze afscheid neemt van het leven wil ze dat beeld voor de geschiedenisboeken rechtzetten.'De twee uur durende primetime special wordt in de VS uitgezonden op zondag 7 maart om 20.00 uur, ET/PT op het CBS Television Network. Bij ons is de documentaire dus te zien op maandag 8 maart om 21.20 u. op Eén.