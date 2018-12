Guy Verhofstadt: 'Het is best mogelijk dat de Europese Unie implodeert'

Guy Verhofstadt stoomt zich klaar voor de Europese Parlementsverkiezingen van volgend jaar. Zowel binnen als buiten zijn partij wil hij het opnemen tegen de nationalistische en populistische partijen. 'Als we geen antwoord formuleren op wat de Europese burger wil, is het best mogelijk dat de Unie ophoudt te bestaan', waarschuwt Verhofstadt.