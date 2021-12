Veel van de grootste vlees- en zuivelbedrijven in Europa stoten steeds meer broeikasgassen uit. Het Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) stelt maandag in een rapport dat de bedrijven 'straffeloos' kunnen vervuilen. De organisatie roept regeringen op om de bestaande regelgeving te verscherpen.

In de studie werden de 35 grootste rundvlees-, varkensvlees-, pluimvee- en zuivelbedrijven met een hoofdkantoor in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland onderzocht. Daaronder vallen onder meer FrieslandCampina, Danish Crown, Nestlé en Danone. Gekeken werd onder meer naar hun klimaatplannen en de uitstoot binnen hun toeleveringsketens. Volgens het IATP waren de 35 bedrijven in 2018 verantwoordelijk voor 7 procent van alle uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie.

'De klimaatvoetafdruk van de grote vlees- en zuivelbedrijven in Europa kan wedijveren met die van de reuzen in de fossiele brandstofsector,' stelt Shefali Sharma, Europees directeur van IATP. 'En toch kunnen ze ongestraft hun gang blijven gaan.' Zeven van de tien bedrijven die de organisatie over een langere tijd volgde, zag zijn klimaatvoetafdruk groeien tussen 2016 en 2018.

'Groenwassen'

Slechts drie onderzochte bedrijven (Nestlé, FrieslandCampina en ABP) hebben plannen aangekondigd om hun totale uitstoot in de toeleveringsketen te verminderen. Al bestaat er geen bewijs, tekent IATP aan, dat een van die bedrijven ook overweegt zijn bedrijfsmodel, gebaseerd op grootschalige veehouderij en -verwerking, echt ingrijpend te wijzigen.

Het IATP concludeert dat veel grote bedrijven nauwelijks klimaatplannen of -doelstellingen hebben. En zelfs de bedrijven die wel zulke ambities hebben geformuleerd, zouden zich vaak schuldig maken aan 'groenwassen'. Dat houdt in dat zij hun beleid milieuvriendelijker doen voorkomen dan het in werkelijkheid is. Ook zouden zij 'boekhoudkundige trucs' toepassen en 'dubieuze compensatiemaatregelen' treffen om de aandacht af te leiden van de fundamentele veranderingen die zij zouden moeten doorvoeren om hun uitstoot te verminderen.

In de studie werden de 35 grootste rundvlees-, varkensvlees-, pluimvee- en zuivelbedrijven met een hoofdkantoor in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland onderzocht. Daaronder vallen onder meer FrieslandCampina, Danish Crown, Nestlé en Danone. Gekeken werd onder meer naar hun klimaatplannen en de uitstoot binnen hun toeleveringsketens. Volgens het IATP waren de 35 bedrijven in 2018 verantwoordelijk voor 7 procent van alle uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie.'De klimaatvoetafdruk van de grote vlees- en zuivelbedrijven in Europa kan wedijveren met die van de reuzen in de fossiele brandstofsector,' stelt Shefali Sharma, Europees directeur van IATP. 'En toch kunnen ze ongestraft hun gang blijven gaan.' Zeven van de tien bedrijven die de organisatie over een langere tijd volgde, zag zijn klimaatvoetafdruk groeien tussen 2016 en 2018. Slechts drie onderzochte bedrijven (Nestlé, FrieslandCampina en ABP) hebben plannen aangekondigd om hun totale uitstoot in de toeleveringsketen te verminderen. Al bestaat er geen bewijs, tekent IATP aan, dat een van die bedrijven ook overweegt zijn bedrijfsmodel, gebaseerd op grootschalige veehouderij en -verwerking, echt ingrijpend te wijzigen. Het IATP concludeert dat veel grote bedrijven nauwelijks klimaatplannen of -doelstellingen hebben. En zelfs de bedrijven die wel zulke ambities hebben geformuleerd, zouden zich vaak schuldig maken aan 'groenwassen'. Dat houdt in dat zij hun beleid milieuvriendelijker doen voorkomen dan het in werkelijkheid is. Ook zouden zij 'boekhoudkundige trucs' toepassen en 'dubieuze compensatiemaatregelen' treffen om de aandacht af te leiden van de fundamentele veranderingen die zij zouden moeten doorvoeren om hun uitstoot te verminderen.