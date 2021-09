Nabij de IJslandse hoofdstad Reykjavik is woensdag een fabriek opgestart die koolstofdioxide uit de lucht haalt. Die CO2 wordt finaal omgezet in gesteente, meldt Climeworks, de Zwitserse startup achter de installatie.

De fabriek nabij de warmtekrachtcentrale Hellisheidi kan jaarlijks 4.000 ton van het broeikasgas uit de lucht halen. Het gaat om de grootste gelijkaardige installatie ter wereld, al gaat het wel maar om een pilootfabriek. De bijdrage aan de strijd tegen de opwarming van de Aarde is eerder symbolisch.

De jaarlijkse capaciteit stemt overeen met de uitstoot verbonden aan zowat 1,75 miljoen liter brandstof. Dat stemt, volgens het Amerikaanse milieubeschermingsagentschap, dan weer overeen met het verbruik van bijna 870 wagens.

Climeworks doopte de fabriek 'Orca', naar het IJslandse woord voor energie, 'Orka'. In tegenstelling tot de gekende installaties die CO2-uitstoot opvangen aan de vervuilende fabrieksschoorsteen, haalt Orca koolstofdioxide uit gewone lucht, waarin de CO2-concentratie laag is.

De CO2 wordt uit de aangezogen lucht geïsoleerd. Vervolgens wordt het goedje met water vermengd en dat water wordt dan op een diepte van 1.000 meter in het basaltgesteente geïnjecteerd. Daar wordt de CO2 langzaamaan omgezet in steen. In de natuur kan dit proces van 'mineralisatie' duizenden jaren duren, maar Orca doet er slechts twee jaar over.

Critici wijzen echter op het dure prijskaartje en de geringe efficiëntie. Volgens hen duurt het decennia vooraleer deze techniek op grote schaal toepasbaar is. Climeworks, dat samenwerkt met het IJslandse CarbFix, beschikte tot nu toe een enkel over een pilootinstallatie uit 2017 met een capaciteit van 50 ton.

De fabriek nabij de warmtekrachtcentrale Hellisheidi kan jaarlijks 4.000 ton van het broeikasgas uit de lucht halen. Het gaat om de grootste gelijkaardige installatie ter wereld, al gaat het wel maar om een pilootfabriek. De bijdrage aan de strijd tegen de opwarming van de Aarde is eerder symbolisch. De jaarlijkse capaciteit stemt overeen met de uitstoot verbonden aan zowat 1,75 miljoen liter brandstof. Dat stemt, volgens het Amerikaanse milieubeschermingsagentschap, dan weer overeen met het verbruik van bijna 870 wagens. Climeworks doopte de fabriek 'Orca', naar het IJslandse woord voor energie, 'Orka'. In tegenstelling tot de gekende installaties die CO2-uitstoot opvangen aan de vervuilende fabrieksschoorsteen, haalt Orca koolstofdioxide uit gewone lucht, waarin de CO2-concentratie laag is. De CO2 wordt uit de aangezogen lucht geïsoleerd. Vervolgens wordt het goedje met water vermengd en dat water wordt dan op een diepte van 1.000 meter in het basaltgesteente geïnjecteerd. Daar wordt de CO2 langzaamaan omgezet in steen. In de natuur kan dit proces van 'mineralisatie' duizenden jaren duren, maar Orca doet er slechts twee jaar over. Critici wijzen echter op het dure prijskaartje en de geringe efficiëntie. Volgens hen duurt het decennia vooraleer deze techniek op grote schaal toepasbaar is. Climeworks, dat samenwerkt met het IJslandse CarbFix, beschikte tot nu toe een enkel over een pilootinstallatie uit 2017 met een capaciteit van 50 ton.