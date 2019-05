Er komt geen oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat heeft opperste leider van Iran, grootayatollah Ali Khamenei, gesteld.

'Noch wij noch de Verenigde Staten willen oorlog, daarom zal dat ook niet gebeuren', verklaarde Khamenei dinsdag op de Iraanse staatstelevisie. Hij zei nog dat Iran het 'pad van de weerstand' heeft gekozen en vergeleek de onderhandelingen met Washington met 'vergif'. Khamenei is ervan overtuigd dat Iran aan het langste eind zal trekken. 'We hebben de sterkste wilskracht en het sterkste (religieuze) geloof.'

De spanningen tussen Iran en Washington zijn hoog opgelopen. De Iraanse president Hassan Rohani zei vorige week dat Teheran zich zal terugtrekken uit de belangrijke aspecten van de nucleaire deal van 2015, tenzij grote machten beloven om de sancties tegen Iran op te heffen. De VS zei dat het een vliegdekschip heeft ontplooid in het Midden-Oosten, nadat Teheran ermee dreigde om de Straat van Hormuz te blokkeren. Dat is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld. Ze verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman.