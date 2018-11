Groot-Brittannië wil dat VN-Veiligheidsraad ingrijpt in oorlog Jemen

Hunt had deze week een ontmoeting met de speciaal afgevaardigde van de VN voor Jemen, Martin Griffiths. 'Beiden erkennen dat het tijd is voor de Veiligheidsraad om in te grijpen en een oplossing onder leiding van de VN uit te werken', klonk het na afloop.

De internationale gemeenschap heeft de jongste dagen de oorlog in Jemen, die beschouwd wordt als één van de grootste humanitaire rampen van het moment, weer op de agenda gezet. Eerder deze week kwam er al een oproep vanuit de Verenigde Staten om een einde te maken aan het conflict.

In Jemen bekampt een coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië de Houthi-rebellen, die op hun beurt steun krijgen van Iran. Als gevolg van het conflict is zowat de helft van de Jemenitische bevolking met de hongersnood bedreigd.

'Gedurende veel te lange tijd geloofden beide partijen die betrokken zijn bij het conflict in Jemen dat een militaire oplossing mogelijk was, met catastrofale gevolgen voor de bevolking', luidt het in het persbericht van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken.

'Vandaag lijkt voor het eerst een opening te bestaan om beide partijen tot de onderhandelingstafel te brengen, om de gevechten te stoppen en een politieke oplossing mogelijk te maken. Dat is de enige oplossing op lange termijn, om aan deze ramp een einde te maken.'

Groot-Brittannië gaat volgens Hunt 'al zijn invloed aanwenden om zo'n aanpak te promoten.' Volgens Sky News is de harde taal van Hunt opmerkelijk, want de voorbije drie jaar heeft Groot-Brittannië nog steun verleend aan Saoedi-Arabië in de oorlog tegen de Houthi-rebellen. Volgens bronnen bij het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken werkt men aan een ontwerpresolutie, die binnen de VN-Veiligheidsraad zou moeten worden goedgekeurd.