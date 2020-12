Groot-Brittannië is van plan ruim 100 miljoen pond (ongeveer 111 miljoen euro) te investeren in een nieuw programma voor de uitwisseling van studenten, na het vertrek van het land uit het Europese Erasmusprogramma.

Het Britse ministerie van Onderwijs zei dat zijn Turing-programma vanaf september zowat 35.000 studenten de kans zal geven in het buitenland te studeren.

Het programma, genoemd naar de wiskundige en codekraker Alan Turing, krijgt 100 miljoen pond voor het academiejaar 2021-22. 'We hebben een echt internationaal programma uitgewerkt dat op onze prioriteiten is toegespitst, dat waar voor zijn geld aflevert en een belangrijk deel van onze belofte inlost om het Verenigd Koninkrijk naar een hoger niveau te tillen', zei minister van Onderwijs Gavin Williamson volgens het persbureau PA. Het programma wil studenten met minder bevoorrechte achtergronden steunen, aldus het ministerie van Onderwijs.

