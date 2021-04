Greta Thunberg is niet van plan in november aanwezig te zijn op de VN-klimaattop in het Schotse Glasgow. Ze vindt dat de conferentie pas eerlijk kan doorgaan als alle deelnemers gevaccineerd zijn.

De klimaattop in Glasgouw (COP26) zou aanvankelijk in de herfst van 2020 plaatsvinden, maar werd door de pandemie uitgesteld tot november van dit jaar. De Britse overheid blijft ervan overtuigd dat die datum haalbaar is, maar daartegenover klinkt steeds meer bezorgdheid. Als niet alle deelnemers tijdig ingeënt kunnen worden, zullen vooral ontwikkelingslanden daarvan hinder ondervinden.

Thunberg heeft nu tegen de BBC bevestigd dat ze niet naar de top zal komen. Ze roept op de top uit te stellen tot iedereen gevaccineerd is.

'Deze top moet op de juiste manier plaatsvinden', zegt ze. 'Het beste is om iedereen zo snel mogelijk gevaccineerd te krijgen zodat iedereen onder dezelfde voorwaarden kan deelnemen.'

Stemmen verdeeld

Of haar oproep gehoor krijgt, is nog maar de vraag. Om de top opnieuw uit te stellen is een akkoord nodig tussen de Britse en Schotse overheid en de Verenigde Naties. De Britse regering hamert er al maanden op dat de top in november fysiek moet kunnen doorgaan.

Milieu- en klimaatactivisten zijn verdeeld over de vraag. Sommigen stellen dat er al te veel tijd is verloren en de top koste wat het kost moet doorgaan, ook al betekent dat minder deelnemers en minder vergaderingen. Anderen vrezen dat een echt inclusieve top onmogelijk is als niet iedereen tijdig gevaccineerd geraakt. Ontwikkelingslanden hebben veel moeilijker toegang tot vaccins, en ook bij een virtuele top kampen ze met de digitale kloof.

