Grensgeschil Suriname en Frans-Guyana laait weer op: 'We weten niet meer in welk land we wonen'

Op de grens tussen Frans-Guiana en Suriname wordt al decennialang aan illegale goudwinning gedaan. Recent militair ingrijpen van de Fransen zet kwaad bloed bij de Surinaamse gelukzoekers.

Wat vroeger een traditioneel Surinaams dorp was, is door de komst van Brazilianen veranderd in een recreatieoord voor goudzoekers. Overdag werken ze in de mijnen, in de avonduren wagen ze zich op Kapasi Tabiki aan een gokje in de gameroom, vergezeld van opzwepend Braziliaanse muziek, flikkerende neonlichten en buitenlandse prostituees. Zij brengen de dag door in hangmatten, in het kapsalon of voor de televisie in één van de verschillende eettentjes die het eiland rijk is.

...