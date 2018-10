Gorbatsjov: 'Begrijpt men in Washington echt niet waartoe dit kan leiden?'

Gorbatsjov onderhandelde en ondertekende het Intermediate Nuclear Forces Treaty (INF) samen met de toenmalige Amerikaanse president Ronald Reagan in 1987.

Als Amerika nu uit het verdrag stapt, kan dat onbedoelde gevolgen hebben, waarschuwt de intussen 87-jarige Gorbatsjov. 'Het INF stopzetten, is een vergissing,' zei hij volgens het Russische persagentschap Interfax. 'In geen geval moeten we oude ontwapeningsakkoorden opblazen. Begrijpt men in Washington echt niet waartoe dit kan leiden?'

Beschuldigd

Trump kondigde afgelopen weekend aan dat de Verenigde Staten zich zullen terugtrekken uit het verdrag, dat het gebruik van nucleaire raketten met middellange reikwijdte (500 tot 5500 kilometer) aan banden legt. Volgens de Amerikaanse president schendt Moskou het verdrag zelf 'al vele jaren'.

Moskou ontkent dat. Volgens een officiële reactie van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken trekken de VS zich terug vanwege een 'droom' om alleen de wereld te domineren.

Russische president Vladimir Poetin zal deze week meer uitleg vragen van de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur John Bolton, die in Moskou is.