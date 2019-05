Glyfosaat niet kankerverwekkend, zeggen VS-autoriteiten ondanks rechterlijke uitspraak

De onkruidverdelger glyfosaat is niet kankerverwekkend. Dat heeft het Amerikaanse Milieubureau EPA herhaald dinsdag. Het Milieubureau gaat daarmee in tegen de federale rechtbank in San Francisco. Die oordeelde onlangs dat de onkruidverdelger Roundup, dat het omstreden middel glyfosaat bevat, kanker veroorzaakt heeft bij een man uit de staat Californië.

EFSA verplicht om studies rond glyfosaat openbaar te maken