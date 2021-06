De ministers van Gezondheid van de G7-landen komen donderdag en vrijdag samen in het Britse Oxford om de verdeling van coronavaccins en een betere identificatie van gezondheidsrisico's gelinkt aan dieren te bespreken.

Een week voor de G7-top in het Verenigd Koninkrijk komen de Britse, Franse, Amerikaanse, Italiaanse, Japanse, Duitse en Canadese ministers samen, nu er steeds meer oproepen zijn aan rijke landen om coronavaccinatie te faciliteren in de arme landen. De vaccins komen daar maar met mondjesmaat aan.

'We werken om ertoe te komen dat het vaccin in heel de wereld beschikbaar is', zei de Britse minister van Gezondheid Matt Hancock bij aankomst. 'Het gaat om een wereldwijde pandemie en niemand is veilig zolang niet iedereen veilig is.'

De G7-landen zullen zich onder meer buigen over een rapport dat door het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken werd voorbereid over de voortuigang die de G7 sinds 2015 geboekt heeft rond de toegang tot vaccins en het inperken van besmettelijke ziekten. De zeven grootste industrieën engageerden zich al om hun steun aan Covax te vergroten, het mechanisme dat vaccins toegankelijk wil maken voor armere landen.

Arme landen

Hancock kondigde woensdag ook aan dat een miljard in het VK geproduceerde dosissen van het Oxford/AstraZeneca-vaccin werden geleverd aan voornamelijk arme landen. Er gaan echter meer en meer stemmen op om de vaccins beter en sneller te verdelen. Vrijdag ontmoeten de ministers van Financiën van de G7 in Londen Kristalina Georgieva, de topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds. Zij zal een plan voorstellen om op een goedkope manier de pandemie te beëindigen door de vaccinatie uit te breiden.

Het plan vraagt een financiële inspanning van 50 miljard dollar, veel minder dan bijvoorbeeld het relanceplan van de VS ter waarde van 1.900 miljard dollar. De ministers van Gezondheid 'moeten zich ook engageren om toekomstige gezondheidscrisissen te bestrijden door samen te werken om waarschuwingssignalen bij dieren en het milieu te identificeren', aldus het Britse ministerie van Volksgezondheid.

