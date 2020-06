De oproep van Amerikaans president Donald Trump om op vreedzame protesten te reageren met militaire 'dominantie', getuigt van onvolwassen en verdeeldheid zaaiend leiderschap. Dat stelt James Mattis, die van 2017 tot 2019 Defensieminister was onder Trump.

In een opvallende verklaring aan The Atlantic bekritiseert Mattis voor het eerst zijn voormalige baas in het Witte Huis. De gepensioneerde generaal zegt 'boos en ontsteld' te zijn door de manier waarop de Amerikaanse regering heeft gereageerd op de wijdverspreide protesten. 'Donald Trump is de eerste president tijdens mijn leven die niet probeert om het Amerikaanse volk te verenigen - die niet eens doet alsof hij het probeert. In plaats daarvan probeert hij ons te verdelen. We hebben die bewuste strategie drie jaar lang meegemaakt. We zijn getuige van de gevolgen van drie jaren zonder volwassen leiderschap', klinkt het.

De gewezen minister verwerpt Trumps stelling dat militairen de demonstranten moeten 'domineren', zoals de president zei in een telefoongesprek met de gouverneurs van verschillende staten. Dat creëert volgens hem 'een conflict - een vals conflict - tussen de militaire en civiele samenleving'. 'We moeten de vertegenwoordigers die onze grondwet door het slijk halen, verwerpen en verantwoordelijk houden.'

Mattis herinnert eraan dat de Amerikaanse wet een gelijke behandeling van alle mensen voorschrijft. 'Dat is precies wat deze betogers terecht eisen. Het is een heilzame en verenigende eis, waar we allemaal achter zouden moeten staan. We moeten ons niet laten afleiden door een klein aantal wetsovertreders', schrijft hij, verwijzend naar de rellen en plunderingen die in verschillende steden plaatsvonden.

Sinds Mattis in januari 2019 opstapte als minister van Defensie, nadat Trump besloot om bijna alle Amerikaanse troepen terug te trekken uit Syrië, heeft hij nooit openlijk kritiek geleverd op Trump. Deze week bleven nagenoeg alle Republikeinen in het Congres stil over het optreden van Trump, terwijl Democraten felle kritiek leverden op het fotomoment van de president, vlak nadat betogers met traangas en rubberen kogels voor het Witte Huis waren weggedreven.

De huidige Defensieminister, Mark Esper, zei woensdagochtend dat hij geen voorstander is van de inzet van militairen tegen betogers. Volgens persbureau AP was hij van plan om honderden soldaten weer weg te sturen uit Washington D.C., maar die beslissing werd plotseling teruggedraaid na een bezoek van Esper aan het Witte Huis. Toen de woordvoerster van het Witte Huis werd gevraagd of Trump nog achter zijn minister staat, kwam enkel de reactie: 'Momenteel is minister Esper nog steeds minister Esper.'

