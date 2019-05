Een menswaardig bestaan lijkt hoe langer hoe meer onmogelijk in het Venezuela van Nicolas Maduro. Knack sprak vier Venezolaanse vluchtelingen die uit de Zuid-Amerikaanse hel konden ontsnappen.

'Het is een beetje zoals Nazi-Duitsland. Heel wat mensen wisten al jaren dat er iets gaande was maar de wereld merkte het pas laat op.' Edward, een twintiger met zwart haar en een brede glimlach schuwt een straffe vergelijking niet. Zijn vriend Rodriguez*, die wegens een lopende asielprocedure niet met zijn echte naam in dit stuk wil, knikt instemmend.

...