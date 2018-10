Georgische presidentsverkiezing stevent af op tweede ronde

Volgens de eerste prognoses haalt geen van de 15 kandidaten bij de presidentsverkiezing van zondag de absolute meerderheid, aldus de Georgische media.

Alles wijst op een nek-aan-nekrace tussen Salome Zurabishvili en Grigol Vashadze, beiden voormalige ministers van Buitenlandse Zaken van de de ex-Sovjetrepubliek aan de Zwarte Zee. Ze behaalden elk een goede 40 procent van de stemmen.

Met de verkiezing wordt tegelijkertijd een grondwettelijke hervorming van kracht, volgens welke vanaf 2023 een kiescollege de president zal benoemen in plaats van de bevolking. Het voortaan nog vijf in plaats van zes jaar zetelende staatshoofd heeft met de grondwetswijziging nog overwegend respresentatieve taken.

Indien Zurabishvili wint, wordt voor het eerst een vrouw president. De carrière-diplomaat was ooit als Franse ambassadrice in Tbilissi gestationeerd, maar heeft intussen alleen nog het Georgische staatsburgerschap. De 66-jarige vrouw werd ooit als onafhankelijke kandidate door de regeringspartij Georgische Droom gesteund.

Goede kansen worden ook de door de oppositie gesteunde gewezen buitenlandminister Grigol Vashadze toegedicht. Betrouwbare resultaten worden pas in de loop van zondagnacht verwacht.

De kiesopkomst schommelde volgens voorlopige gegevens van de kiescommissie rond de 46,7 procent. Mocht geen van de kandidaten meer dan 50 procent van de stemmen behalen, dringt een tweede en beslissende ronde zich op.

Vashadze klaagde tijdens de stembusgang volgens Russische media over onregelmatigheden en sprak van vele klachten. De voorzitter van de oppositionele Arbeiderspartij, Shalva Natelashvili, riep op tot protesten in geval van verkiezingsfraude. Naar verluidt konden inwoners van sommige bergdorpen in Noord-Georgië niet stemmen omdat het transport van mobiele stembureaus door hevige sneeuwval onmogelijk bleek.

Tegelijkertijd werd het gebied rond de stad Bordshomi in het midden van het land door een aardbeving dooreengeschud. Volgens de autoriteiten had de beving een kracht van 4,3 op de schaal van Richter. De schade bleef beperkt.

Georgië wordt militair gesteund door de VS. De ex-Sovjetrepubliek probeert lid te worden van de EU en de NAVO om zich tegen Rusland te beschermen. Moskou steunt daarentegen de afvallige regio's Zuid-Ossetië en Abchazië, die zich onafhankelijk hebben verklaard van Georgië.