De Afro-Amerikaan George Floyd heeft bij het gewelddadig politieoptreden dat tot zijn dood leidde, meer dan 20 keer gezegd 'I can't breathe' (ik kan niet ademen). Dat blijkt uit transcripties van de lichaamscamera's die de politie droeg.

Floyd kwam op 25 mei om het leven bij gewelddadig politieoptreden in het Amerikaanse Minneapolis. Hij werd op de grond gedrukt, en een agent duwde zijn knie bijna acht minuten in de nek van George Floyd. Hij stierf ter plaatse. 'Ik zal zo waarschijnlijk sterven', zei Floyd verder nog, en hij noemde het optreden van politieagent Derek Chauvin 'koelbloedig'.

Een van de agenten riep naar Floyd dat hij moest 'stoppen met schreeuwen', omdat dat 'veel zuurstof kost'.

Na het incident vroeg Chauvin aan zijn collega's of zij in orde waren, blijkt uit de transcripties. 'Ja', reageerde één van hen. 'Mijn knie heeft misschien wat schrammetjes, maar ik overleef het wel.'

In totaal zijn vier politieagenten ontslagen en aangeklaagd wegens de dood van Floyd. Chauvin wordt beschuldigd van moord, de andere drie van medeplichtigheid. De transcripties werden vrijgegeven als onderdeel van de rechtszaak tegen de agenten.

De dood van Floyd leidde in de hele VS tot massaal protest tegen politiegeweld en racisme.

