Gele hesjes weigeren uitnodiging om in gesprek te gaan met premier

Eerder op de dag had president Emmanuel Macron zijn eerste minister Edouard Philippe opgedragen vertegenwoordigers van de betogers te ontvangen. Die ontmoetingen zouden maandag al moeten starten.

In een gesprek met AFP zegt Mouraud zondagavond dat ze inderdaad gecontacteerd werd door het kabinet van de premier. Ze zegt bereid te zijn zich naar zijn ambtswoning te begeven, op voorwaarde dat de regering 'terugkomt op de belastingsverhogingen op brandstof vanaf 1 januari'. 'We gaan voor de ontmoeting samenzitten om onze voorstellen te verfijnen, maar het vervolg van de beweging zal bepaald worden door de intenties van de regering voor de bevolking.' Ze noemde het wel 'paradoxaal' dat de gele hesjes eisen hebben, maar dat ze geen afgevaardigde willen om die eisen over te brengen. Mouraud gaf nog mee dat ze 'het geweld dat zaterdag in Parijs gepleegd is' betreurde. Tegelijk haalde ze uit naar het gebrekkige antwoord van de regering 'die ons niet serieus neemt'.

De 51-jarige Mouraud, afkomstig uit Bretagne, raakte bekend in Frankrijk met een video over de brandstofprijzen die viraal ging. Zondag publiceerde ze met acht andere woordvoerders van de 'vrije gele hesjes' een oproep in de Journal du dimanche waarin ze de 'regering een uitweg uit de crisis' voorstellen en een lijst met eisen opsommen. De eisen omvatten onder meer de opening van een staten-generaal van de fiscaliteit, een nationale sociale conferentie en het annuleren van de zwaardere autokeuring.

Een eerste ontmoeting tussen een delegatie van de gele hesjes en Philippe draaide vrijdag uit op een mislukking. Slechts twee gele hesjes waren aanwezig, van wie er een meteen weer naar buiten stapte.