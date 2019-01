Gele hesjes weer massaal op straat: 84.000 actievoerders geteld in Franse steden

Over heel het land werden rond de 84.000 actievoerders geteld, heel wat meer dan vorig weekeinde, berichtten de Franse media onder aanhaling van Binnenlandse Zaken. Het was al het negende weekend op rij dat de gele hesjes protesteerden.

In Parijs en andere Franse steden kwam het vanaf de namiddag tot spanningen tussen politie en actievoerders. Ernstige incidenten werden voorlopig niet gemeld. Enkele demonstranten hadden aan de Arc de Triomphe in Parijs objecten in de richting van de politie gegooid, aldus een politiewoordvoerster. De ordehandhavers probeerden daarop de menigte met traangas en het waterkanon uit elkaar te drijven.

In de loop van de namiddag werden in Parijs meer dan honderd actievoerders opgepakt, onder meer omdat ze illegale wapens op zak hadden of omdat de politie vermoedde dat ze gewelddadige acties voorbereidden. Volgens het Parijse parket werden 74 mensen in voorlopige hechtenis gehouden.

Ook in andere steden waren de gele hesjes bijeengekomen om te protesteren. In Bourges gingen volgens de lokale prefectuur 5.000 mensen de straat op. Hun protest verliep overwegend vreedzaam. In de namiddag zochten ze dan toch de confrontatie met de ordehandhavers. De stad in het centrum van Frankrijk werd door de oproerpolitie bijzonder in het oog gehouden nadat daar online tot massaal protest was opgeroepen.

In Bordeaux in het zuidwesten van het land schoten demonstranten vuurpijlen naar de politie. Ook daar werd het waterkanon als antwoord ingezet. In Rouen in Noord-Frankrijk hadden gele hesjes journalisten van de zender LCI aangevallen, schreef staatssecretaris Laurent Nunez op Twitter. Hij veroordeelde dat geweld.

De beweging lijkt twee maanden na haar ontstaan weer nieuwe kracht te krijgen. Meer dan 30.000 mensen meer dan vorige week gingen de straat op, ondanks toegevingen van de regering en een aangekondigd strenger veiligheidsbeleid. In de kerstperiode was het aantal deelnemers gedaald, maar daar blijken nu de voorbije feestdagen voor iets tussen te hebben gezeten.

De hoop van president Emmanuel Macron en zijn regering rust nu op een dinsdag beginnend 'nationaal debat' om de gele hesjes te sussen. In de komende weken moeten de burgers aan het woord komen en voorstellen voor hervormingen formuleren. De gele hesjesbeweging heeft Macron in zijn tot dusver zwaarste crisis van zijn ambtstermijn gestort.

Sinds medio november demonstreren tienduizenden actievoerders tegen het hervormingsbeleid van het staatshoofd en tegen wat ze ervaren als een verminderde koopkracht. En dat leidt ook vaak tot rellen.

Ook in Londen gele hesjes op straat

Naar het voorbeeld van de gele hesjesbeweging in Frankrijk hebben duizenden demonstranten in Londen tegen de Britse regering betoogd. Ze eisen in verband met de brexit een einde aan de besparingsmaatregelen en nieuwe verkiezingen.

Aan de oproep van de campagne 'The People's Assembly Against Austerity' gaven ook politici en vakbonden uit alle delen van het land gevolg. Rond de 5.000 tot 10.000 demonstranten zijn de straat opgetrokken, zei een woordvoerster van de organisatoren volgens een eerste schatting.

Ongeveer 200 mensen met gele hesjes sloten zich bij de protestbeweging in het Noord-Ierse Belfast aan. Ze demonstreren onder andere ook tegen de restrictieve abortuswetgeving in het Britse landsdeel. Het bezuinigingsbeleid en de brexit hebben volgens de organisatoren het land verdeeld. 'Sinds de Tories de macht hebben overgenomen, is het aantal daklozen verdubbeld', zei Steve Turner van de vakbond Unite, die ook vicevoorzitter van de campagne is.

De Nationale Gezondheidsdienst NHS, de zorgsector en het onderwijs worden door de ene na de andere crisis geteisterd. 'We hebben hier met een regering te maken, die compleet is vervreemd is van de dagelijkse zorgen van de bevolking', klinkt het. Ook afgevaardigden van de gele hesjesbeweging in Frankrijk namen aan het protest in Londen deel. 'Alle Europese landen moeten zich bij deze strijd tegen het bezuinigingsbeleid aansluiten', zei een deelnemer uit Frankrijk aan het Britse persbureau PA.

Groot-Brittannië wil eind maart de Europese Unie verlaten. Het Britse parlement moet dinsdag stemmen over het brexitakkoord, dat premier Theresa May en Brussel hebben onderhandeld. Het geldt als erg onwaarschijnlijk dat de deal tot stand komt. In geval van een brexit zonder akkoord dreigt het tot chaos te komen.

De Britse minister van Verkeer, Chris Grayling, waarschuwde voor ingrijpende gevolgen indien het akkoord mislukt. Dat zou de deur voor extremistische politieke krachten openen -'zoals in andere Europese landen', verklaarde Grayling in de krant Daily Mail. De minister voorspelde een 'minder tolerante samenleving' en een mogelijk einde van het 'gematigde' beleid in Groot-Brittannië.

De politie heeft zaterdag intussen een pro-Brexitdemonstrant opgepakt wegens een incident voor het parlement enkele dagen geleden. Het pro-Europese parlementslid Anna Soubry van de Conservatieve Partij werd na interviews achtervolgd door brexitvoorstanders en als 'nazi' uitgescholden. Parlementsvoorzitter John Bercow sprak in een schrijven aan Scotland Yard over een 'onaanvaardbare situatie' en van niet het enige dergelijke geval.

400 gele hesjes op straat in Bergen

Ook in Bergen hebben zaterdag ongeveer 400 gele hesjes gemanifesteerd in de straten van Bergen om meer koopkracht te eisen. Ze stopten onder meer voor de woning van PS-voorzitter Elio Di Rupo. Volgens de lokale media werd een vijftiental mensen opgepakt.

De gele hesjes, afkomstig uit Bergen, Charleroi en Namen, waren voorzien van bommetjes, fluitjes en ballonnen. Ze verzamelden zich voor de site van Imagix, alvorens via het station naar de binnenstad te trekken. Het verkeer werd verschillende keren verstoord door de manifestatie.

De manifestanten weken uiteindelijk af van het parcours dat vooraf was vastgelegd door de autoriteiten en trokken onder meer naar de woning van PS-voorzitter en ex-burgemeester van Bergen Elio Di Rupo. Volgens de autoriteiten waren er enkele onregelmatigheden tijdens de manifestatie. De lokale pers meldt dat de politie van Bergen een vijftiental mensen oppakte.