Gele hesjes trekken door Parijs: '1.500 ordeverstoorders opgedaagd om erop los te slaan'

Nabij de Champs-Élysées in Parijs zijn zaterdag '1.500 ordeverstoorders opgedaagd om erop los te slaan'. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner gezegd over de incidenten die losgebarsten zijn in de aanloop naar het eigenlijke protest van de 'gele hesjes' tegen de hoge brandstofprijzen en gestegen levensduurte.

Later sprak staatsssecretaris voor Binnenlandse Zaken Laurent Nunez zelfs van 3.000 amokmakers op de Place de l'Étoile, aan de Arc de Triomphe. 'Het zijn geen gele hesjes, dat is camouflage. het zijn enkel vandalen die afgezakt zijn om te vechten met de ordetroepen.'

In Parijs kwamen vrijdag duizenden mensen op straat, na een oproep van onder meer de vakbond CGT. Volgens de organisatoren kwamen er 15.000 mensen op straat, volgens premier Edouard Philippe gaat het om 5.500 mensen. De politie zette bij de Arc de Triomphe onder meer traangas in tegen betogers die door omheiningen wilden breken. Actievoerders staken verschillende voertuigen in brand en richtten vernielingen aan. In totaal raakten bij schermutselingen 65 mensen, van wie 11 agenten, gewond, zo meldde de prefectuur. Er zijn al 205 arrestaties verricht.

Frans president Emmanuel Macron reageerde al verbolgen op het uit de hand gelopen protest en zei dat hij geweld nooit zal aanvarden. "Geen enkele reden rechtvaardigt dat de ordediensten worden aangevallen, dat winkels worden geplunderd, dat voorbijgangers en journalisten worden bedreigd en dat de Arc de Triomphe wordt bezoedeld", aldus het staatshoofd in de marge van de G20-top in Buenos Aires.

Niet alleen in Parijs, ook elders in Frankrijk kwam het tot protest, dat vaak ontaardde. Zo voerden in Straatsburg zowat 500 "gele hesjes" actie. Op de kerstmarkt kwam het kortstondig tot geweld, met één arrestatie tot gevolg.

In Charleville-Méziere, in de Franse Ardennen, is er sprake van omvangrijke schade in de marge van het gele protest. Er waren 500 tot 600 manifestanten en een veertigtal relschoppers op de been, meldde de lokale onderprefect. Vier agenten en twee manifestanten raakten gewond. Vier personen werden opgepakt.

Ook in Marseille kwamen duizenden mensen op straat. De protesten gingen net als in Parijs gepaard met geweld en plunderingen. Er werd ook een politiewagen in brand gestoken. De politie zette traangas in tegen de betogers. Zaterdagavond werden er dertien personen opgepakt.

In Toulouse kwam het eveneens tot aanvaringen tussen betogers en politie, die traangas inzette. Er raakte onder meer een politiecommissaris lichtgewond aan het hoofd. Ook in Saint-Etienne liep het protest uit de hand, vonden er schermutselingen plaats en gooiden betogers projectielen naar de politie. Er werd ook een kerststal in brand gestoken. De politie rekende negen mensen in.

In Puy-en-Velay werd het kantoor van de prefectuur van het departement Haute-Loire in brand gestoken. De "gele hesjes" bekogelden het met molotovcocktails waarna ze de brandweer die ter hulp snelde, aanvankelijk verhinderden om hun werk te doen. Het vuur kon uiteindelijk wel onder controle worden gebracht, waardoor de schade beperkt bleef. In totaal hadden zich ongeveer 3.000 actievoerders aan de prefectuur verzameld.

Ook in Nice werden verscheidene "gele hesjes" opgepakt na rellen met de politie, terwijl tien mensen werden opgepakt in Meurthe-et-Moselle.

Politie moest al vroeg ingrijpen

De voorbije dagen leek hetop dat de protestbeweging, die spontaan is ontstaan en dus geen echte organisatie kent, aan het afbrokkelen is. Op de eerste actiedag van de gele hesjes midden november daagden 282.000 betogers in Parijs op, vorige week waren het er 106.000. Er werden toen flink wat vernielingen aangericht.

De politie zette zaterdag in Parijs zo'n 5.000 man in. Naast de gele hesjes was er bijvoorbeeld ook nog een vakbonds- en studentenmanifestatie gepland. Ook de extreemrechtse en identitaire groeperingen Action française en Le Bastion Sociale pikten een protestgraantje mee met een eigen manifestatie.