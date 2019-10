'Geen geld voor de buschauffeur': de bizarre bedrijfsvoering bij Paris-Saint-Germain

Qatar wil het centrum van de wereldsport worden en schuwt daarbij de corruptie niet, zoals is gebleken bij de toekenning van het WK voetbal in 2022. Hét prestigeproject van de Qatarezen blijft Paris Saint-Germain, dat volgende week Club Brugge op bezoek krijgt in de Champions League. De emir stopte al meer dan 1,5 miljard euro in de ploeg van Neymar en Mbappé, maar de factuur van de busfirma blijft onbetaald.

Nasser Al-Khelaïfi De 'spookvoorzitter' van PSG leidt de club via zijn smartphone. © REUTERS

Qatar is een schiereiland in de Perzische Golf, vastgeplakt aan het oosten van Saudi- Arabië. Begin jaren zeventig werd er de op twee na grootste gasreserve ter wereld ontdekt. De familie Al-Thani, die al honderdzeventig jaar het emiraat Qatar leidt, werd in één klap onmetelijk rijk. Het gasgeld bezorgde Qatar een curieuze demografie. Er zijn 313.000 etnische Qatarezen, van wie zo'n 6000 deel uitmaken van de koninklijke familie, maar het werk wordt gedaan door 2,3 miljoen expats. Er komen elk jaar makkelijk 100.000 nieuwe buitenlandse werkkrachten bij. Het gaat voornamelijk om Indiërs, Bengalezen en Nepalezen. Amnesty International kaart in ieder jaarrapport aan hoe slecht de expats worden behandeld, maar Qatar legt die jaarlijkse berisping naast zich neer. Er is ook niemand die de steenrijke Qatarezen daarover onder druk kan zetten.

