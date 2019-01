Geen Amerikaanse delegatie in Davos wegens shutdown

Eerder had president Donald Trump al afgezegd. Dat zegt de woordvoerster van het Witte Huis, Sarah Sanders, donderdag.

'Gelet op de 800.000 Amerikaanse werknemers die niet betaald worden, en om te garanderen dat zijn team daar kan helpen waar het nodig is, heeft president Trump de reis van zijn delegatie naar het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos geschrapt', zegt Sanders.

Trump zelf verkondigde al een paar dagen geleden dat hij af zou zien van de verplaatsing. Maar tot nu toe hadden buitenlandminister Mike Pompeo, financiënminister Steven Mnuchin en economieminister Wilbur Ross hun reisplannen nog niet veranderd.

Donderdag escaleerde de begrotingsdiscussie verder. Nadat de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, de Democrate Nancy Pelosi, had voorgesteld dat Trump zijn State of the Union, de jaarlijkse beleidsverklaring van de president, zou uitstellen, schrapte Trump een buitenlandse reis van de oppositieleidster, die haar onder meer naar Brussel en Afghanistan zou brengen. Enkele Democraten deden daarom hun beklag en argumenteerden dat Trumps delegatie dan ook niet naar Davos kan vliegen.