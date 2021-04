De Europese Unie heeft vrijdag aan de Zwitserse president Guy Parmelin laten weten dat de EU weigert de tekst te wijzigen van het akkoord waarover met Bern onderhandeld wordt.

Dit heeft de woordvoerder van de Europese Commissie bekendgemaakt na een ontmoeting van Parmelin met Ursula von der Leyen.

'Het is niet aanvaardbaar de drie punten uit het akkoord te schrappen die een probleem vormen voor Zwitserland', met name de staatssteun, het vrij verkeer van mensen en het loonniveau van de gedetacheerde werknemers, zei Eric Mamer op de persbriefing van de Commissie. 'We zijn bereid te onderhandelen, maar het is niet mogelijk deze drie punten uit het akkoord te halen', benadrukte de woordvoerder.

'Deur blijft open'

De ontmoeting tussen Von der Leyen en Parmelin duurde anderhalf uur. 'De deur van de EU blijft open. De Zwitserse zijde kan ons contacteren om de onderhandelingen voort te zetten.'

De EU en Zwitserland onderhandelen over het juridische kader voor de deelname van Zwitserland aan de Europese eenheidsmarkt en de invoering van een mechanisme om geschillen te regelen. De EU maakt van de ondertekening van het institutionele akkoord de voorwaarde voor elk nieuw bilateraal akkoord over toegang tot haar markt. 'Er moet een oplossing gevonden worden voor de drie problemen die Zwitserland aanvoert om dit akkoord te ondertekenen en ratificeren', aldus Mamer.

