De situatie van Syriërs op de vlucht in Turkije is het afgelopen jaar zienderogen verslechterd. Het land vangt momenteel ruim 3,7 miljoen Syrische vluchtelingen op, maar kent een steeds vijandiger klimaat.

Syriërs worden gedwongen om 'vrijwillig' terug te keren naar de oorlog die ze ontvluchten. Dat meldt 11.11.11 donderdag in een nieuw rapport.

In het rapport benadrukt 11.11.11 dat het model van 'opvang in de regio' in zijn voegen kraakt. Het gaat volgens de ngo om de 'grootste vluchtelingencrisis ter wereld'. Het aantal invallen, arrestaties en gedwongen terugkeer van Syrische vluchtelingen in Turkije neemt flink toe. Minstens de helft van de 944 Syriërs die door 11.11.11 werden bevraagd, ervaart een groeiende druk om Turkije te verlaten.

Meer dan een derde van de Syriërs rapporteert ook toegenomen spanningen met de Turkse bevolking, die vaak uitmonden in anti-Syrisch geweld. Meer dan de helft van alle Syrische vluchtelingen (3,7 miljoen) wordt opgevangen in Turkije, waar 1 op de 23 personen een vluchteling is. Vooral de verslechterende Turkse publieke opinie en politieke oppositie blijken motieven te zijn voor de toenemende mensenrechtenschendingen door de Turkse regering.

'Een flink waardeverlies van de lira, de escalerende inflatie, de stijgende armoede en concurrentie voor werkgelegenheid veroorzaken een steeds vijandigere sfeer richting Syrische vluchtelingen', zegt 11.11.11-directeur Els Hertogen. 'En de aankomende verkiezingen van 2023 betekenen bijkomende druk.'

