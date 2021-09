In Amerikaanse bedrijven met meer dan 100 werknemers zal een coronavaccinatie of een wekelijkse coronatest verplicht worden, zo meldt het Witte Huis donderdag. Ook zullen alle federale ambtenaren zich verplicht moeten laten prikken.

Donderdagavond lichtte president Joe Biden in een speech de nieuwe maatregelen tegen de coronapandemie toe. Daarbij sloeg hij een confronterende toon aan en hekelde hij een 'minderheid' van de Amerikanen die belet om de 'COVID-bladzijde om te slaan' door zich niet te laten vaccineren. Die minderheid krijgt volgens de president steun van bepaalde verkozen politici, die bewust de strijd tegen het coronavirus tegenwerken.

Volgens Biden zijn zowat 80 miljoen Amerikanen nog niet gevaccineerd, of een kwart van de bevolking. Zijn kunnen veel schade veroorzaken, klonk het. Daarbij onderstreepte hij dat de vaccins gratis zijn. 'We zijn geduldig geweest, maar ons geduld loopt ten einde, jullie weigering treft ons allen', verhardde Biden de toon tegen zijn landgenoten die een prik weigeren. In Amerika neemt 'de frustratie' toe over die 80 miljoen.

Ambtenaren

Concreet zullen meer dan 80 miljoen werknemers uit de private sector zich verplicht moeten laten vaccineren of zich regelmatig laten testen. Voorts is er sprake van een verplichte vaccinatie voor de zowat 4 miljoen ambtenaren van de federale overheid. Deze maatregel zal ook gelden voor werknemers van onderaannemers in dienst van de staat

Ook voor werknemers in de gezondheidszorg geldt een verplichting. Vaccinatie zal verplicht zijn voor meer dan 17 miljoen gezondheidswerkers die in een instelling werken die actief zijn via de Amerikaanse gezondheisstelsels Medicare en Medicaid.

Betoging tegen vaccinatieplicht in de Amerikaanse staat Ohio, 9 september © Reuters

Biden gaat ervoor zorgen dat coronasneltesten vanaf volgende week drie maanden tegen kostprijs verkrijgbaar zijn. Boetes voor mensen die geen mondkapje dragen in bijvoorbeeld vliegtuigen worden verdubbeld. Biden benadrukte het belang van een extra coronaprik voor gevaccineerden, de zogeheten boostershots, die de bescherming tegen het virus moet versterken.

Amerikaans defensiepersoneel moet zich al verplicht laten vaccineren tegen het coronavirus. Sommige lokale Amerikaanse overheden hebben ook al verplichte vaccinaties ingevoerd voor docenten. Verschillende bedrijven maakten het ook al verplicht voor medewerkers om zich in te laten enten tegen het virus.

Deltavariant

Biden wil met de maatregelen de verspreiding van het coronavirus tegengaan, nu de meer besmettelijke deltavariant in opmars is. De VS tellen momenteel totaal 650.000 sterfgevallen door COVID-19 en afgelopen week ging het land de 40 miljoen bevestigde besmettingen voorbij. Ziekenhuisopnames nemen momenteel toe. Momenteel komen er in de VS elke dag 150.000 besmettingen en 1.500 doden bij.

De voorbije weken is Biden erop achteruit gegaan in de peilingen, omwille van zijn aanpak in het dossier Afghanistan en zijn coronabeleid. Het terugslaan van de coronapandemie was een van de centrale beloften in Bidens kiescampagne, en volgens zijn medewerkers is vooruitgang boeken cruciaal voor het succes van zijn presidentschap.

In België heerst een vaccinatieplicht voor iedereen die in de zorg werkt.

