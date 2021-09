Het gat in de ozonlaag is dit jaar 'groter dan normaal' en groeit snel. Het is het tweede jaar op rij dat het gat in de beschermde laag rond de aarde erg uitgesproken is.

De ozonlaag in de stratosfeer werkt als zonneschild voor de aarde. Elk jaar vormt zich een gat in de laag, maar dit jaar is dat gat opvallend groot en groeit het snel. Onderzoekers van de Copernicus Atmosphere Monitoring Service zeggen dat het groter is dan driekwart van de jaren sinds 1979.

'Dit jaar vormde het gat zich zoals verwacht bij de start van het seizoen', zegt Vincent-Henri Peuch, directeur van de Copernicus Atmosphere Monitoring Service. 'Dat is gelijkaardig met het gat van vorig jaar, dat eerst normaal bleek maar later in het seizoen veranderde in een van de grootste en langstdurende gaten in onze metingen.'

Schadelijke gassen

'Ook dit jaar is het gat geëvolueerd naar groter dan normaal. De vortex is behoorlijke stabiel en de temperatuur is nog lager dan vorig jaar, dus het zal de volgende twee tot drie weken blijven groeien.'

Het gat in de ozonlaag wordt veroorzaakt door CFK's, gassen die volop gebruikt werden in onder meer koelsystemen en spuitbussen maar nu worden uitgefaseerd.

Het gat wordt meestal het grootst rond begin oktober. Daarna stijgen de temperaturen in de zuidelijke hemisfeer en nemen de processen af die ozon afbreken. Eind december moet de laag zich hersteld hebben.

De ozonlaag in de stratosfeer werkt als zonneschild voor de aarde. Elk jaar vormt zich een gat in de laag, maar dit jaar is dat gat opvallend groot en groeit het snel. Onderzoekers van de Copernicus Atmosphere Monitoring Service zeggen dat het groter is dan driekwart van de jaren sinds 1979. 'Dit jaar vormde het gat zich zoals verwacht bij de start van het seizoen', zegt Vincent-Henri Peuch, directeur van de Copernicus Atmosphere Monitoring Service. 'Dat is gelijkaardig met het gat van vorig jaar, dat eerst normaal bleek maar later in het seizoen veranderde in een van de grootste en langstdurende gaten in onze metingen.''Ook dit jaar is het gat geëvolueerd naar groter dan normaal. De vortex is behoorlijke stabiel en de temperatuur is nog lager dan vorig jaar, dus het zal de volgende twee tot drie weken blijven groeien.'Het gat in de ozonlaag wordt veroorzaakt door CFK's, gassen die volop gebruikt werden in onder meer koelsystemen en spuitbussen maar nu worden uitgefaseerd. Het gat wordt meestal het grootst rond begin oktober. Daarna stijgen de temperaturen in de zuidelijke hemisfeer en nemen de processen af die ozon afbreken. Eind december moet de laag zich hersteld hebben.