In de Verenigde Staten ontstaat bezorgdheid dat uiterst-rechtse milities mobiliseren voor de verkiezingen op 3 november en mogelijk in opstand komen als president Donald Trump verliest.

De Amerikaanse president Donald Trump vertikte het om de gemoederen te bedaren tijdens het eerste debat met zijn rivaal Joe Biden. Gevraagd door moderator Chris Wallace of hij zijn aanhangers zou oproepen kalm te blijven rond de verkiezingen, antwoordde hij: 'Ik roep mijn aanhangers op naar de stemlokalen te trekken en ze nauwgezet te bewaken, dat moet er gebeuren.'

Al maanden waarschuwt Trump voor grootschalige 'kiesfraude' als blijkt dat zijn Democratische tegenstander Joe Biden de presidentsverkiezing wint op 3 november. De president zou naar eigen zeggen weigeren het resultaat te aanvaarden. Democraten en Republikeinen bereiden zich dan ook voor op een eventuele juridische confrontatie.

Sommigen van Trumps aanhangers nemen zijn waarschuwingen, waar geen concreet bewijs voor is, ter harte. Onderzoekers en experts waarschuwen dat uiterst-rechtse milities zich willen mobiliseren op verkiezingsdag. Vooral in zogenaamde swing states, waar de verkiezing straks beslecht wordt, zouden ze naar stemlokalen trekken om de 'integriteit' van de verkiezing te bewaken.

QAnon

Sommige gewapende milities bereiden zich zelfs voor op mogelijke confrontaties in het geval van een betwiste kiesuitslag. Aanhangers van QAnon, een extreemrechtse beweging, of de Oath Keepers, een militie, hebben beloofd dat ze de straat op trekken als Trump de verkiezingen verliest. 'De milities gaan absoluut Trumps woorden aangrijpen', zegt expert Steven Gardiner tegen The Guardian.

Het recent door de FBI gefnuikte plan om de Democratische gouverneur van Michigan te ontvoeren en opstand te starten in de staat heeft getoond dat milities tot geweld bereid zijn. 'Ik blijf bezorgd over de veiligheid en de integriteit van de verkiezingen' zei gouverneur Gretchen Whitmer tegen CBS op zondag. Volgens Whitmer worden zulke 'binnenlandse terroristen' aangemoedigd door de retoriek van het Witte Huis en Republikeinse politici.

Militieleden houden een bijeenkomst in het Amerikaanse Kentucky, 5 september 2020 © Reuters

'Trumps verantwoordelijkheid is onmiskenbaar', zei ook terrorisme-expert Bruce Hoffman recent in Knack, verwijzend naar toenemend extreemrechts geweld in Amerika. 'Keer op keer blijkt dat uiterst-rechtse geweldenaars zijn woorden aangrijpen om hun acties te legitimeren. Of hij bewust aanstuurt op geweld kan ik niet zeggen, maar zijn woorden worden wel zo geïnterpreteerd.'

Toegenomen wapenverkoop

Mary McCord, directeur van het Institute for Consitutional Advocacy and Protection van de Georgetown-universteit, zegt tegen de Financial Times dat Trumps waarschuwingen voor kiesfraude werken als een hondenfluitje voor extremistische milities. Zij en haar team bemerken steeds meer activiteit onder milities in de aanloop naar de verkiezingen.

Volgens één schatting zijn tot driehonderd milities actief, met vijftien à twintigduizend zwaarbewapende leden, in elke Amerikaanse staat. Wapenverkoop was ook al gevoelig toegenomen in de VS de voorbije maanden, omdat Amerikanen zich voorbereidden op mogelijk onrust vanwege de coronapandemie.

Volgens FBI-directeur Christopher Wray vormt uiterst-rechts de belangrijkste binnenlandse terroristische dreiging in de VS. Ook het ministerie voor Binnenlandse Veiligheid DHS stelde eerder al dat 2019 het dodelijkste jaar was door binnenlandse terrorisme sinds 1995, toen bij een bomaanslag in de stad Oklahoma City 168 dodelijke slachtoffers vielen.

