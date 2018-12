G20 wil 'bouwen aan eerlijke en duurzame ontwikkeling'

Het thema van de top is 'bouwen aan een consensus voor een eerlijke en duurzame ontwikkeling'. Op de officiële agenda staan drie onderwerpen: de toekomst van werk, infrastructuur voor ontwikkeling en een duurzame voedseltoekomst.

Multilaterale samenwerking

Europees president Donald Tusk en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zullen de Europese Unie vertegenwoordigen. Ze dringen aan op multilaterale samenwerking om veiligheid en welvaart een duw in de rug te geven.

'We willen oplossingen zoeken voor de belangrijke strijdpunten van onze tijd: klimaatopwarming, handelsspanningen, illegale migratie, armoede en terrorisme. Samengevat: ervoor zorgen dat de mensen veilig zijn in een steeds meer geglobaliseerde wereld.'

Klacht tegen kroonprins

In de aanloop naar de top, waar Trump een ontmoeting zal hebben met onder andere de Russische president Vladimir Poetin en de Chinese president Xi Jinping, heeft Human Rights Watch (HRW) in Argentinië een klacht ingediend tegen de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman voor de moord op journalist Jamal Khashoggi en voor de oorlog in Jemen.

Bin Salman komt naar de G20-top en HRW hoopt dat het Argentijnse gerecht de man zal oppakken en vervolgen. De Argentijnse grondwet hanteert het universaliteitsprincipe, waardoor vervolging van oorlogsmisdaden mogelijk is, ongeacht de plaats van het misdrijf en/of de nationaliteit van dader of slachtoffer.