Het feest rond de zestigste verjaardag van ex-president Barack Obama is duidelijk een bron van frustratie, zowel voor de huidige president als voor de gasten die na de toename van besmettingen niet langer welkom waren.

Barack Obama werd op 4 augustus zestig jaar. Het verjaardagsfeest, dat zaterdagnacht Belgische tijd plaatshad, was héél grootschalig gepland, met volgens persberichten tot 700 gasten. The New York Times, die het iets bescheidener getal van 475 aanwezigen opgooide, voegde meteen toe dat het nooit om een officieel aantal ging.

Al die gasten werden verwacht voor een tuinfeest (met tent) in het luxueuze buitenverblijf dat de Obama's voor 12 miljoen dollar (10,2 miljoen euro) kochten in Martha's Vineyard, een eiland in de staat Massachusetts.Het feest was een doorn in het oog van sommige omwonenden, die beducht waren voor de potentieel kwalijke gevolgen. In tijden van de deltavariant leek het geen goed idee om honderden mensen uit alle hoeken van het land te laten samentroepen. De pers, van links tot rechts, tekende de plaatselijke bezwaren op.Dat grootschalige feest zat ook niet lekker bij de huidige president, die probeert bewoners tot voorzichtigheid te manen om de toename van besmettingen onder controle te krijgen. Het Witte Huis liet weten dat Joe Biden zou wegblijven van het feest. Nog andere hoge gasten, zoals Oprah Winfrey, besloten af te zeggen om covidredenen. Woensdag besloten de Obama's - in reactie op de kritiek - het feest kleiner te maken. Hoe klein werd niet duidelijk gemaakt. 'Alleen familie en vrienden', liet een woordvoerster weten. Er werd ook een covid-coördinator aangesteld die erover moest waken dat de gasten getest werden alvorens het buitenverblijf te betreden. Annie Karni van The New York Times schatte zaterdag dat er omtrent 200 gasten kunnen overblijven, al was er ook over dit getal geen bevestiging.De schaalverkleining maakte dat gasten afgebeld moesten worden. Dat leidde tot de pijnlijke vaststelling dat vele directe medewerkers van de president, in eerste instantie diens topadviseur David Axelrod, niet langer welkom waren. Ze hoorden niet in de categorieën familie of vrienden, klaarblijkelijk. De topmedewerkers waren er op gevlast, aldus The New York Times, om in de marge van het feest voor het eerst in tijden - voor het eerst sinds de pandemie - persoonlijk contact te hebben met hun gewezen baas en bij te praten. Sommigen zagen met lede ogen aan hoe andere gasten voorrang kregen. 'Elke nieuwe foto van paparazzi (die aankomende gasten fotograferen, red.) deed een nieuwe golf aan frustratie ontstaan bj de oudgedienden van Obama, die weggesnoeid waren en die het feest moesten volgen via de tabloids', aldus Annie Karni in haar krant.Ook beroemdheden werden van de gastenlijst geschrapt. Daarbij onder meer Larry David, medebedenker van de tv-serie Seinfeld, en sindsdien de ster van zijn eigen show, Curb your Enthusiasm. Ook gewezen talkshowhosts David Letterman en Conan O'Brien waren niet langer welkom. Wel nog van de partij waren volgens de Times muzikanten Beyoncé en Jay-Z, en Eddie Vedder van Pearl Jam (dat Pearl Jam zou optreden werd ontkend). Andere kranten meldden dat Tom Hanks, Bruce Springsteen, Steven Spielberg en George Clooney zaterdag nog op de gastenlijst stonden, al was er met name over Tom Hanks twijfel of hij zou opdagen. Onder meer de koppels Chrissy Teigen met John Legend en gepensioneerde basketter Dwyane Wade met actrice Gabrielle Union zouden nog bij de gasten zijn, naast acteur Don Cheadle en komiek Stephen Colbert. Althans, zij zijn geland op Martha's Vineyard, waar de voornoemde paparazzi hen opwachtten.Want dat was een andere kopzorg. Vele gasten waren onderweg of misschien al ter plekke voor ze vernamen dat het feest afgeslankt zou worden en hun uitnodiging werd ingetrokken. Een van de vragen, aldus Annie Karni in The New York Times, is wat er zou gebeuren als de afbestelde gasten toch zouden aanbellen.