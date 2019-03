Franse regering zet voor het eerst leger in tegen gele hesjes in Parijs

In het kader van de nieuwe maatregelen in verband met het protest van gele hesjes in Parijs heeft de politie zaterdag in de lichtstad volgens een balans om 14 uur 51 mensen preventief opgepakt. Dat heeft nieuwszender BFMTV gemeld.

In de verboden zone zijn 29 mensen geverbaliseerd terwijl er ook 4.688 preventieve controles zijn geweest. De stoet betogers kwam in gang aan het Denfert-Rocherauplein en zet koers naar de Sacré Coeur in Montmartre. Echte incidenten zijn nog niet gemeld.

Verboden terrein

Op meerdere plaatsen in Frankrijk, zoals de Champs-Elysée in Parijs, zijn betogingen verboden.

Er zijn voor het eerst soldaten ontplooid om officiële gebouwen en gevoelige sites te beschermen.

Rellen

In Nice braken zaterdagnamiddag rellen uit toen enkele honderden betogers een zone trachtten binnen te dringen waar ze niet mochten manifesteren. De politie zette traangas in, zo is ter plaatse vastgesteld.

Verscheidene honderden 'gele hesjes' waren aan het station Thiers in Nice bijeengekomen. De toestand liep na twee uur uit de hand, toen enkele honderden betogers al rennend de verboden zone trachtten te binnen te dringen. De ordetroepen repliceerden met veel traangas.

Rond 14 uur waren voor de 19de zaterdagbetoging van de gele hesjes in heel Frankrijk ongeveer 8.300 mensen op de been, van wie 3.100 in Parijs, zo schatte het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. De betogers spraken deze cijfers tegen.

Vorige zaterdag werden rond hetzelfde tijdstip in het hele land 14.500 betogers geteld, van wie 10.000 in Parijs.

Ook in Montpellier, waar 4.500 gele hesjes de straat op trokken, kwam het tot schermutselingen met de politie. De ordetroepen vuurden traangasgranaten af toen ze door betogers met blikjes en flessen bekogeld werden.