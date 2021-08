De Franse regering gaat meer doen om huiselijk geweld aan te pakken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin zondag in de pers gezegd.

Zo zullen in de toekomst aangiften van huiselijk geweld voorrang krijgen op alle andere zaken, aldus de minister aan de krant Le Parisien. Daarnaast krijgt elk politiekantoor een agent toegewezen die gespecialiseerd is in de materie.

In 2020, legde de minister uit, gingen 45 oproepen per uur over geweld in huiselijke kring en de veiligheidsdiensten waren dagelijks in de weer met het helpen van vrouwen en kinderen die het slachtoffer waren van dit soort geweld. Dat wil zeggen: meer dan 400.000 oproepen op jaarbasis. Alles samen stierven vorig jaar bij onze zuiderburen 125 mensen - 102 vrouwen en 23 mannen - door toedoen van een ex-partner.

Het aantal gedode vrouwen lag volgens de minister in 2020 'historisch laag'. In 2019 stierven volgens officiële statistieken 146 vrouwen in huiselijk geweld. Dat jaar kwam er een publiek debat op gang over de grotendeels verdoezelde plaag van de féminicides in Frankrijk, de moorden op vrouwen.

Levend verbrand

Dat 2020 minder dodelijk was, betekent niet dat het probleem van de baan is.

In mei van dit jaar werd het land nog opgeschrikt door de moord op de 31-jarige Chahinez Boutaa, die door haar ex eerst immobiel was gemaakt (hij had haar in de benen geschoten) waarna hij haar levend verbrandde.

Er kwam heel wat kritiek op de autoriteiten nadat bleek dat de vermoedelijke dader een strafblad had. Het slachtoffer had herhaaldelijk bij de politie aangifte gedaan van de bedreigingen, zonder dat haar veiligheidssituatie was aangepakt. Volgens Le Canard Enchaîné was een van haar klachten ontvangen door een agent die zelf veroordeeld was wegens huiselijk geweld. Minister Darmanin noemde dat laatste in het interview met Le Parisien 'onaanvaardbaar'. Hij beloofde dat het rapport over de zaak over zes weken voltooid zal zijn en publiek gemaakt zal worden.

