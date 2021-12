De Franse president Emmanuel Macron en de Saoedisch kroonprins Mohammed bin Salman hebben samen naar de Libanese premier Najib Mikati gebeld om een oplossing te vinden voor de crisis tussen Beiroet en Riyad, zo heeft Macron zaterdag in Jeddah gezegd.

'Saoedi-Arabië en Frankrijk willen zich ten volle inzetten om de relatie tussen de twee landen te herstellen' na een zware diplomatieke crisis, zei het Franse staatshoofd aan de pers voordat hij uit de stad op de westkust van Saoedi-Arabië vertrok. Hij voegde eraan toe dat hij zondag met de Libanese president Michel Aoun zou bellen. Het initiatief werd gunstig onthaald door de Libanese premier, die op Twitter van een 'belangrijke stap naar de hervatting van de relaties' met Riyad sprak. Riyad riep eind oktober zijn ambassadeur in Beiroet terug en wees de Libanese ambassadeur het land uit naar aanleiding van kritiek van de Libanese minister van Informatie Kurdahi op de door Saoedi-Arabië geleide interventie in Jemen. Kurdahi kondigde vrijdag zijn ontslag aan. Parijs en Riyad gaan 'samenwerken, de hervormingen (in Libanon) ondersteunen, het land een uitweg uit de crisis bieden en zijn soevereiniteit vrijwaren', benadrukte Macron op Twitter.

Jamal Khashoggi

Het was een van de eerste ontmoetingen van een westerse leider met kroonprins Mohammed bin Salman sinds de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi drie jaar geleden op het Saoedische consulaat in Istanboel. Macron zei ter rechtvaardiging van zijn ontmoeting met de kroonprins dat 'de dialoog met Saoedi-Arabië een noodzaak' was vanwege 'het demografische, economische, historische en religieuze gewicht' van het land. 'We hebben over alles gepraat, zonder taboes. We hebben uiteraard de kwestie van de mensenrechten kunnen aansnijden (...) en het was een directe gedachtenwisseling', verklaarde de Franse president. 'De komende weken en maanden zullen we kunnen zien of we over dit onderwerp vooruitgang maken.'

