Franse premier Castex test positief - Belgische topministers gaan in quarantaine in afwachting van test

De Franse premier Jean Castex heeft positief getest op covid-19. Dat deelt zijn kabinet mee. Hij was maandag in België voor een Belgisch-Frans veiligheidsoverleg, met onder anderen premier Alexander De Croo. De Belgische aanwezigen bij dat overleg, meerdere ministers, gaan in quarantaine.

