Franse pianist Lucas Debargue: 'Mijn ego mag niet in de weg lopen'

Lucas Debargue zette als tiener zijn muziekopleiding vijf jaar stop en dook in 2015 als het ware uit het niets op voor de Tsjaikovski-wedstrijd in Moskou. Hij werd er vierde en publiekslieveling. Sindsdien gaat het hard voor deze 29-jarige Franse pianist, wereldwijd. Op 28 november speelt hij in Brussel.