Bij de regionale verkiezingen in Frankrijk heeft zowel het extreemrechtse Rassemblement Nationale (RN) van Marine Le Pen als het LREM van president Emmanuel Macron volgens de exitpolls in de tweede ronde in geen enkele regio de strijd gewonnen. 'De Franse democratie heeft gefaald', zei de vicevoorzitter van RN in een reactie.

Het centrumrechtse Les Républicains, de partij van ex-president Nicolas Sarkozy, en de socialisten zijn de winnaars van de Franse regionale verkiezingen.

De verkiezingen werden gekenmerkt door een erg lage opkomst, amper 35 procent.

'Teleurstelling'

Rassemblement Nationale hoopte op winst in de zuidelijke regio Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Maar de extreemrechtse kandidaat Thierry Mariani is er niet verder geraakt dan 42 procent, meldt France 2 op basis van exitpolls. De rechtse tegenkandidaat Renaud Muselier (Les Républicains) haalde meer dan 57 procent. Zij waren de enige overgebleven kanshebbers in de tweede ronde. Le Pen wilde een succes in het zuiden gebruiken als springplank naar de presidentsverkiezingen, die binnen tien maanden plaatsvinden.

Ook de partij LREM (La République en marche) van huidig president Emmanuel Macron haalde het volgens de prognoses in geen enkele regio. De resultaten bleven zowat overal duidelijk onder de verwachtingen. Regeringswoordvoerder Gabriel Attal heeft in een reactie aan France 2 de uitslag al omschreven als een 'teleurstelling'.

'Crisis voor lokale democratie'

Het waren inderdaad vooral de centrumrechtse kandidaten die het goed deden, net als vorige week bij de eerste ronde. Evenals de conservatieven slaagden de socialisten erin in sommige regio's te winnen.

'Het is een ineenstorting van het Front National', klonk het bij Christian Jacob, voorzitter van Les Républicains. 'We hebben de gemeenteraadsverkiezingen grotendeels gewonnen en vandaag ook de regionale verkiezingen. Vandaag zijn we duidelijk de enige kracht voor vernieuwing.'

De opkomst bij de regionale verkiezingen was ook zondag bedroevend laag. Bijna twee op de drie Fransen stuurden hun kat, een historisch dieptepunt voor een tweede ronde. Het RN weigert dan ook te spreken van een mislukt resultaat. 'De Franse democratie heeft gefaald', zei vicevoorzitter Jordan Bardella. Voorzitter Marine Le Pen sprak van een diepe crisis voor de lokale democratie.

