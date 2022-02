Jean-Yves Le Drian, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, heeft woensdag gewaarschuwd dat Iran nog maar een paar 'dagen' heeft om een akkoord te bereiken over zijn nucleaire programma of om 'een zware atoomwapencrisis te ontketenen'.

Een week geleden begonnen in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen de nieuwe onderhandelingen over het herstel van het atoomakkoord uit 2015. Die deal wordt niet meer door Iran nageleefd omdat de Verenigde Staten zich in 2018 eenzijdig terugtrokken. De toenmalige Amerikaanse president Donald Trump wilde daarmee een bredere overeenkomst afdwingen waar ook onder meer het raketprogramma in was opgenomen.

Maar een hernieuwing van het akkoord moet er nu voor zorgen dat Iran haar kernprogramma met vooral de productie van een reeks kernwapens verkleint.

'Hoe meer we vooruitgaan, hoe meer Iran de nucleaire procedures versnelt, hoe minder belangstelling partijen hebben om zich aan te sluiten bij het JCPOA (het akkoord van 2015). We staan nu op een kantelpunt', aldus Le Drian voor de Franse Senaat. 'Dit is geen kwestie van weken, maar een kwestie van dagen,' voegde hij eraan toe.

