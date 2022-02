De 27 lidstaten van de Europese Unie en 13 andere landen hebben een 'coalitie' gevormd over een 'ambitieus verdrag', dat momenteel in onderhandeling is, voor de bescherming van de open zee.

Dat hebben de Franse president Emmanuel Macron en Ursula von der Leyen vrijdag bekendgemaakt tijdens 'One Ocean Summit' top in Brest.

De coalitie, een initiatief van de EU en het Franse voorzitterschap, 'roept op tot de goedkeuring dit jaar van een ambitieus verdrag voor het behoud en het duurzame gebruik van mariene biodiversiteit buiten de nationale jurisdicties', zei de voorzitter van de Europese Commissie. 'We zijn heel dichtbij, maar we moeten een impuls geven om dat dit jaar af te ronden', aldus Ursula von der Leyen.

Het initiatief krijgt ook de steun van Australië, Canada, Chili, de Comoren, India, Monaco, Marokko, Noorwegen, Peru, Republiek Congo, Singapore, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Helft van de planeet

De volle zee begint waar de Exclusieve Economische Zones (EEZ) van de staten eindigen, maximaal 200 zeemijl (370 km) uit de kust. Het valt daarom niet onder de jurisdictie van een staat. Het vertegenwoordigt meer dan 60 procent van de oceanen en bijna de helft van de planeet. Onder auspiciën van de VN wordt sinds 2018 formeel onderhandeld over een verdrag over open zee, maar de besprekingen werden onderbroken door de coronapandemie. De vierde en theoretisch laatste onderhandelingssessie staat gepland voor maart in New York.

De onderhandelingen hebben betrekking op vier domeinen: de creatie van beschermde mariene gebieden, mariene genetische rijkdommen en het delen van de voordelen ervan, het uitvoeren van milieueffectstudies, evenals capaciteitsopbouw en technologieoverdracht, met name naar ontwikkelingslanden.

