Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, heeft maandag zijn handtekening gezet onder een controversiële wet waardoor er niet meer over seksuele geaardheid en genderidentiteit mag gesproken worden voor leerlingen tot 9 jaar. Er is vanuit verschillende hoeken kritiek op de 'Don't Say Gay'-wet. Disney liet al weten er alles aan zullen te doen om de wet weer te laten intrekken.

De wet, die geldt voor kinderen tot de 'third grade' (8-9 jaar), wordt volgens CNN in juli van kracht. Ze werd in januari door de Republikeinen voorgesteld in de Senaat van Florida, wat meteen leidde tot een storm van kritiek. 'LGBTQ-jongeren in Florida verdienen beter. Ze verdienen het om hun geschiedenis, hun families en zichzelf vertegenwoordigd te zien in de klas', reageerde de CEO van het Trevor Project, een ngo die werkt rond suïcidepreventie bij LGBTQ-jongeren.

Volgens de Republikeinen is de wet nodig omdat ze ouders een beter beeld geeft van wat leerlingen op school leren. Discussies over thema's als genderidentiteit en seksuele geaardheid horen volgens de Republikeinen dan thuis in familiale kring. Ouders zullen voortaan leraars kunnen

Gouverneur DeSantis, die presidentiële ambities wordt toegedicht en die de 'cultuuroorlogen' ziet als een manier om aan stemmen te komen, zat op diezelfde lijn bij de ondertekening van de wet. 'We zullen verzekeren dat ouders hun kinderen naar school kunnen sturen om een opvoeding te krijgen, en geen indoctrinatie', zei hij. Hij stelde dat de meeste ouders het eens zijn met de wet.

Ouders kunnen schooldistricten en leraars die zich niet aan de wet houden voor de rechter brengen.

Disney

Every student deserves to feel safe and welcome in the classroom. Our LGBTQI+ youth deserve to be affirmed and accepted just as they are. My Administration will continue to fight for dignity and opportunity for every student and family — in Florida and around the country. — President Biden (@POTUS) March 28, 2022

Duizenden studenten zijn al op straat gekomen tegen de wet. Eerder deze maand verlieten nog 500 leerlingen uit Orange County hun klassen uit protest. Mediagigant Disney zei maandag bovendien dat de wet nooit had mogen goedgekeurd worden. 'Ons doel is om de wet te laten intrekken door de wetgever of ze door rechtbanken te laten vernietigen en we blijven nationale en lokale organisaties steunen die daaraan werken', aldus het bedrijf, dat eerder nog kritiek kreeg dat het zijn grote invloed in de staat - Disney stelt 75.000 mensen tewerk in Florida - niet gebruikte om tegen de wet te strijden. Eerder deze maand schortte Disney zijn politieke donaties op in de staat, terwijl de werknemers van Disney World het werk neerlegden vanwege het gebrek aan actie.

President Joe Biden liet via Twitter zijn afkeuring voor de wet blijken. 'Onze LGBTQ-jongeren horen geaccepteerd te worden zoals ze zijn'.

De wet, die geldt voor kinderen tot de 'third grade' (8-9 jaar), wordt volgens CNN in juli van kracht. Ze werd in januari door de Republikeinen voorgesteld in de Senaat van Florida, wat meteen leidde tot een storm van kritiek. 'LGBTQ-jongeren in Florida verdienen beter. Ze verdienen het om hun geschiedenis, hun families en zichzelf vertegenwoordigd te zien in de klas', reageerde de CEO van het Trevor Project, een ngo die werkt rond suïcidepreventie bij LGBTQ-jongeren.Volgens de Republikeinen is de wet nodig omdat ze ouders een beter beeld geeft van wat leerlingen op school leren. Discussies over thema's als genderidentiteit en seksuele geaardheid horen volgens de Republikeinen dan thuis in familiale kring. Ouders zullen voortaan leraars kunnen Gouverneur DeSantis, die presidentiële ambities wordt toegedicht en die de 'cultuuroorlogen' ziet als een manier om aan stemmen te komen, zat op diezelfde lijn bij de ondertekening van de wet. 'We zullen verzekeren dat ouders hun kinderen naar school kunnen sturen om een opvoeding te krijgen, en geen indoctrinatie', zei hij. Hij stelde dat de meeste ouders het eens zijn met de wet. Ouders kunnen schooldistricten en leraars die zich niet aan de wet houden voor de rechter brengen.Duizenden studenten zijn al op straat gekomen tegen de wet. Eerder deze maand verlieten nog 500 leerlingen uit Orange County hun klassen uit protest. Mediagigant Disney zei maandag bovendien dat de wet nooit had mogen goedgekeurd worden. 'Ons doel is om de wet te laten intrekken door de wetgever of ze door rechtbanken te laten vernietigen en we blijven nationale en lokale organisaties steunen die daaraan werken', aldus het bedrijf, dat eerder nog kritiek kreeg dat het zijn grote invloed in de staat - Disney stelt 75.000 mensen tewerk in Florida - niet gebruikte om tegen de wet te strijden. Eerder deze maand schortte Disney zijn politieke donaties op in de staat, terwijl de werknemers van Disney World het werk neerlegden vanwege het gebrek aan actie.President Joe Biden liet via Twitter zijn afkeuring voor de wet blijken. 'Onze LGBTQ-jongeren horen geaccepteerd te worden zoals ze zijn'.