Florence 'richt ravage aan' in Noord-Carolina

'De storm geselt onze staat', aldus gouverneur Roy Cooper op een persconferentie. 'We vrezen dat hele gemeenschappen van de kaart zullen worden geveegd.'

Overstromingen kunnen bovendien om andere redenen catastrofaal zijn voor de staten North en South Carolina. De twee staten tellen samen meer dan duizend sites waar toxische chemische stoffen opgeslagen liggen, blijkt uit cijfers van de Amerikaanse milieudienst EPA. Het gaat onder meer om PCB's en dioxines.

De twee staten tellen samen ook meer dan zeventig ernstig vervuilde industriële sites, waar bij overstroming arseen, antimoon en andere kankerverwekkende stoffen kunnen vrijkomen.

De Amerikaanse milieudienst EPA zegt elf van de sites actief in de gaten te houden. De dienst kwam eerder onder vuur nadat orkanen als Harvey en Maria dergelijke sites onder water hadden gezet in Houston en Puerto Rico. Ook in New Orleans creëerden de sites een enorme vervuiling.

Bovendien kunnen ook alledaagse bedrijven, zoals een tankstation of droogkuis, bij een overstroming plots een ernstig gevaar betekenen, waarschuwen wetenschappers.

As en varkens

Een ander groot risico zijn de bekkens waar de as wordt opgeslagen die vrijkomt bij de verbranding van steenkool in elektriciteitscentrales. De as bevat zware metalen als arseen, lood, kwik en selenium, en wordt gemengd met water en bewaard in bekkens in open lucht. Dat hevige neerslag die bekkens kan doen overstromen bleek in 2008 in Tennessee.

Milieuorganisaties maken zich ook grote zorgen over de vele varkensbedrijven in de staten, die hun mest opslaan in grote vergaarbekkens. North Carolina alleen al telt 9,7 miljoen varkens die jaarlijks zo'n 4 miljard liter mest produceren.

Als de mestbekkens overstromen, zoals twee jaar geleden gebeurde tijdens orkaan Matthew, kan de mest in waterlopen terechtkomen, met ernstige gevolgen voor het waterleven en de bloei van algen.

Kerncentrales

Pal in het waarschijnlijke pad van de storm liggen ook minstens twee kerncentrales. Een daarvan, de Brunswick-centrale in Noord-Carolina, heeft een gelijkaardig ontwerp als de centrale in het Japanse Fukushima die na een overstroming de ergste kernramp sinds Tsjernobyl veroorzaakte.

De Brunswick-centrale ligt aan de oevers van de rivier Cape Fear. Als de orkaan zoals verwacht dagenlang hevige regens veroorzaakt in het gebied, is de kans groot dat die rivier buiten zijn oevers treedt. Er wordt springtij tot meer dan 2 meter verwacht, terwijl de centrale oorspronkelijk ontworpen is voor overstromingen tot 1 meter.

Eigenaar Duke Energy maakt zich sterk dat de centrale al meer orkanen heeft meegemaakt in het verleden. Er is een extra controle gebeurd van de backupsystemen, belangrijke deuren zijn van waterbestendige stalen balken voorzien en medewerkers zullen in de centrale blijven overnachten, stelt het bedrijf. Als de windsnelheden meer dan 73 mijl per uur bedragen, volgt een 'ordelijke uitschakeling van de verschillende eenheden'.

Eerste slachtoffers

De orkaan heeft inmiddels ook de eerste slachtoffers geëist in de stad Wilmington (North Carolina). Een vrouw en haar kind kwamen vrijdag om toen een vallende boom op hun woning terechtkwam. Dat meldt de plaatselijke politie. De vader van het kind werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.