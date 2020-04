'De verlaging weerspiegelt de significante impact van de covid-19-pandemie op de Italiaanse economie. (...) Fitch verwacht een krimp van het bbp met 8 procent in 2020', aldus Fitch in een persbericht.

'De fundamenten van de economie en van de Italiaanse openbare financiën zijn solide', reageert het Italiaanse ministerie van Financiën op zijn beurt in een persbericht. Het ministerie zegt dat 'andere ratingagentschappen een voorzichtigere aanpak hebben'. Standard and Poor's behield vrijdag de rating van Italië. Het verwees naar de 'rijke en gediversifieerde economie' en 'een private schuld die in geen enkel G7-land zo laag ligt'.

Volgens de jongste begrotingsdocumenten van de Italiaanse regering stevent de op twee na grootste economie van de eurozone af op een zware recessie dit jaar, met een daling van het bbp van 8 procent. De overheidsschuld zou zo dit jaar stijgen tot 155,7 procent van het bbp. Volgend jaar zou de situatie wel moeten verbeteren.

