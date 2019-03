Finse regering treedt af

Het staatshoofd heeft het ontslag van de Finse eerste minister Juha Sipila aanvaard. Sipila zal wel nog premier blijven in lopende zaken. Op 14 april vinden parlementsverkiezingen plaats in Finland. De Finse regering strandt daarmee vlak voor het einde van haar termijn. Sipilia stond sinds 2015 aan het hoofd van een centrumrechts coalitie, die bestaat uit zijn Centrumpartij, de conversatie Nationale Coalitiepartij en de eurosceptische partij Blauwe Toekomst. Die regering had een prioriteit gemaakt van een grondige hervorming van het gezondheidszorg en de sociale zekerheid.

Maar de belangrijkste coalitiepartijen raakten het niet eens over de concrete invulling van die hervorming. De bedoeling was dat de regionale regeringen de bevoegdheid voor het aanbied van sociale voorzieningen en gezondheidszorg zouden overnemen van de lokale besturen. Maar het parlementaire werk had vertraging opgelopen, waardoor de wetten niet meer voor de verkiezingen goedgekeurd zouden raken. Sipila heeft dan maar zelf de handdoek in de ring gegooid. De oppositie, in de eerste plaats de groenen en de sociaaldemocraten, hadden daarnaast ook forse kritiek geuit op de grotere rol die de regering wilde toekennen aan de privéspelers.