Het Suezkanaal is donderdag nog steeds geblokkeerd. Verschillende sleepboten proberen het vastgelopen containerschip dat de strategische vaarroute blokkeert vlot te trekken, meldt de kanaaluitbater.

De Suez Canal Authority (SCA) geeft geen prognoses mee over de duur van de werken. Acht sleepboten pogen intussen de dinsdag gestrande containerreus los te wrikken. Het schip raakte geblokkeerd omdat de kapitein slecht zicht had door een zandstorm. Intussen dikt de file aan beide uiteinden van de scheepvaartverbinding tussen Azië en Europa aan. Rederijen lieten aan verzekeraar Allianz weten dat er meer dan honderd wachtende schepen zijn.

De Ever Given is volgens de scheepvaartwebsite Vesselfinder.com 400 meter lang en 59 meter breed. Het schip, dat onder de Panamese vlag vaart, is volgens experts een van de grootste containerschepen ter wereld. Op de website is te zien hoe het schip dwarsligt in het kanaal en er het vaarverkeer zo blokkeert. Het gevaarte was onderweg van China naar de haven van Rotterdam.

Excuses

De Japanse eigenaar van het schip, het bedrijf Shoei Kisen Kaisha, verontschuldigd zich volgens de Britse omroep BBC intussen voor het verstoren van de mondiale handel. Shoei Kisen Kaisha poogt de situatie zo snel als mogelijk op te lossen, maar het vlot trekken van het schip is extreem moeilijk, luidt de boodschap.

Het Suezkanaal is ingehuldigd in 1869. Op de waterweg passeert 10 procent van de internationale maritieme handel. Afgelopen jaar voeren bijna 19.000 vaartuigen door het kanaal, of gemiddeld zowat 50 per dag, aldus SCA.

