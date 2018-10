FBI: Verdachte pakketten VS zagen er hetzelfde uit

Dat stelt de FBI woensdagavond in een eerste verklaring over de incidenten met de bompakketten. Het is nog onduidelijk of er inderdaad explosieven in de pakketjes zaten. Een laboratorium van de FBI gaat daar nog onderzoek naar uitvoeren.

Het eerste verdachte pakket verscheen maandag bij het huis van filantroop George Soros, die financiële steun heeft geboden aan verschillende Democratische politici. Woensdag verschenen vergelijkbare pakketten die gericht waren aan Hillary Clinton, Barack Obama, voormalig CIA-directeur John Brennan en voormalig minister van Justitie Eric Holder.

Het pakket aan Brennan werd bezorgd bij het gebouw van nieuwszender CNN, terwijl het pakket aan Holder zijn adres niet bereikte. In plaats daarvan werd het retour gestuurd aan degene die als afzender op het pakket stond: Debbie Wasserman Schultz. Zij is een Congreslid uit Florida en de voormalige leider van het Democratisch Nationaal Comité, de partijtop van de Democraten.

De FBI zegt nog te onderzoeken wie er daadwerkelijk achter de bompakketten zit. De opsporingsdienst vraagt om tips en gaf een foto vrij van een van de enveloppen. Volgens de FBI kunnen pakketten die er vergelijkbaar uitzien 'potentieel verwoestende apparatuur' bevatten.

The New York Times meldt dat de pakketten allemaal een pijp bevatten die was bedekt met zwarte tape. Volgens bronnen bij het onderzoek werden sommige pakketten met de post verstuurd, terwijl anderen door een koerier werden bezorgd. De pakketten aan Clinton en Obama werden onderschept door de Secret Service, de geheime dienst die (oud-)presidenten beschermt.

Statement on the FBI’s Investigation of Suspicious Packages https://t.co/wwXDpyNt3A pic.twitter.com/rXu1wBAQHj — FBI (@FBI) October 24, 2018

Congresverkiezingen

Over twee weken vinden in de Verenigde Staten Congresverkiezingen plaats. Het is onbekend of de bompakketten daarmee te maken hebben, maar de doelwitten staan allemaal bekend als tegenstanders van president Donald Trump. De president haalt in toespraken en op Twitter regelmatig uit naar de Democraten en de nieuwsmedia.

Eerder op woensdag veroordeelde hij het versturen van bompakketten en zei hij 'extreem boos, bedroefd en ongelukkig' te zijn.

De Democratische leiders in het Amerikaanse Congres vinden dat de oproep tot eenheid van Trump hol klinkt, zolang hij niet terugkomt op zijn verklaringen waarin hij geweld goedpraat'. Dat schrijven Chuck Schumer en Nancy Pelosi, respectievelijk de fractieleider in de Senaat en in het Huis van Afgevaardigden, in een persbericht.

'Herhaaldelijk praat de president fysiek geweld goed en verdeelt hij de Amerikanen met zijn woorden en daden', zeggen ze. Concreet nemen de Congresleden het Trump kwalijk 'dat hij zijn steun uitsprak voor de afgevaardigde die een journalist op grond gooide, voor neonazi's die een jonge vrouw doodden in Charlottesville, voor zijn aanhangers die tijdens bijeenkomsten geweld gebruiken tegen manifestanten, en voor dictators in de hele wereld die hun eigen burgers doden'. Tot slot merken Schumer en Pelosi op dat de president van de Verenigde Staten de nieuwsmedia 'de vijand van het volk' noemt.

Tijdens de verkiezingen van 6 november kunnen de Democraten mogelijk de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden heroveren. Dat zou het voor Trump en de Republikeinen veel moeilijker maken om hun beoogde beleid in de wet verankerd te krijgen, en zou Democraten de mogelijkheid geven om de president te onderwerpen aan een reeks parlementaire onderzoeken.