F-35-gevechtsvliegtuig neergestort in de VS, pas enkele dagen na crash F-22

In de Verenigde Staten is dinsdagavond (lokale tijd) een gevechtsvliegtuig van het type F-35A Lightning II neergestort tijdens de landing op de luchtmachtbasis Eglin. Dat meldt de Amerikaanse luchtmacht. In de buurt van die basis in de staat Florida is eind vorige week nog een F-22-gevechtsvliegtuig neergestort.

De piloot kon succesvol uit het vliegtuig springen. 'De piloot is stabiel', klinkt het. Het toestel behoort tot de 58th Fighter Squadron, gelegerd op de luchtmachtbasis. De piloot nam deel aan een routinetraining 's nachts. 'Er was geen verlies van leven of schade aan civiele eigendom', aldus nog de Amerikaanse luchtmacht. Er is een onderzoek gestart naar de crash. Eind vorige week stortte nog een F-22 neer nabij dezelfde basis, ook tijdens een routinetrainingsvlucht. De piloot kon zich toen eveneens in veiligheid brengen. Beide types gevechtsvliegtuigen behoren tot de zogenaamde vijfde generatie.