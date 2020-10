Het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten heeft geoordeeld dat de extra tijd voor het tellen van stemmen in de staat Noord-Carolina ongemoeid blijft, tegen de wil van president Donald Trump en de Republikeinen.

In een soortgelijke zaak omtrent de cruciale swing state Pennsylvania probeerden de Republikeinen een versneld oordeel te forceren, waarbij zij van het Hooggerechtshof ook nul op het rekest kregen. In beide gevallen onthield de kersverse hoge rechter Amy Coney Barrett zich van een oordeel.

Met het oordeel over de verkiezingsregels in Noord-Carolina van 's lands hoogste gerechtelijke instantie, bleef een eerder oordeel van een lagere rechtbank overeind. Het campagneteam van president Donald Trump, het landelijke Republikeinse partijbestuur en Republikeinse functionarissen in Noord-Carolina hadden gehoopt dat het Hooggerechtshof er een streep door zou zetten.

De kiesraad van Noord-Carolina staat vanwege mogelijke vertragingen in de postbezorging door de US Postal Service toe dat briefstemmen met een poststempel van verkiezingsdatum 3 november worden meegeteld tot 9 dagen na de verkiezingen. Een rechtbank in die staat liet die extra tijd eerder al ongemoeid nadat er juridisch bezwaar tegen was gemaakt.

In Pennsylvania mogen briefstemmen volgens de huidige regels vooralsnog tot drie dagen na de verkiezingen nog worden meegeteld. De Republikeinen willen ook die extra tijd voor het stemmentellen van tafel en procederen daarvoor momenteel bij het Hooggerechtshof. Dat weigerde op verzoek van de Republikeinen versneld een oordeel te vellen in die zaak.

Die beslissing werd door acht rechters gemaakt, in de verhouding van 5 tegen 3. De net benoemde conservatieve hoge rechter Amy Coney Barrett onthield zich van een oordeel omdat zij geen tijd heeft gehad om de zaak te bestuderen.

Door de coronapandemie brengen meer Amerikanen dan ooit hun stem per brief uit. President Trump heeft, in weerwil van wat experts zeggen, vaak gesteld dat het stemmen per brief verkiezingsfraude in de hand werkt. Volgens zijn critici anticipeert Trump zo op een eventueel verlies en probeert hij op die manier in zijn voordeel kiezers uit te sluiten.

