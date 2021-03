De christendemocratische partij van Duits bondskanselier Angela Merkel - de CDU - heeft stevig electoraal verlies geleden in twee Duitse deelstaten, blijkt uit exitpolls van de openbare omroepen ARD en ZDF.

In de staat Baden-Württemberg liggen de Groenen van minister-president Winfried Kretschmann ver op kop (met 31 tot 31,5 procent). In Rijnland-Palts zou de sociaaldemocratische SPD van minister-president Malu Dreyer de grootste worden met 33,5 tot 34,5 procent, volgens de gegevens van ARD en ZDF.

De CDU van Merkel leed in beide deelstaten duidelijke verliezen. In Baden-Württemberg zou de CDU 23 procent krijgen, in Rijnland-Palts nog 26,5 procent. Beide voorlopige resultaten zijn de slechtste uit de geschiedenis van de partij in de twee deelstaten.

De participatiegraad in beide deelstaten is afgenomen tegenover 2016. In Baden-Württemburg lag die op 62,5 procent, tegenover 70,4 procent in 2016. In Rijnland-Palts bedroeg de participatiegraad 64 procent, tegen 70,4 procent in 2016.

'Voor de CDU is dit geen mooie avond, maar dit was te voorspellen', aldus Wolfgang Schäuble (CDU), de voorzitter van het Duitse parlement. Positief is dat de 'extreme partijen' niet gewonnen hebben, zei hij.

Ein bitterer Abend für die CDU, sagt @ChBaldauf zur Prognose in Rheinland-Pfalz. Vor vier Wochen hätte es noch besser ausgesehen aber „es kam natürlich einiges dazwischen“ was der Partei Rückenwind genommen habe. #landtagswahl2021 #ltwbw21 #ltwrlp21 pic.twitter.com/myD4D5Xgat — ZDF heute (@ZDFheute) March 14, 2021

Uit de exitpolls blijkt dat de steun voor de rechts-populistische AfD in beide deelstaten is afgenomen, tot 12,5 procent in Baden-Württemberg en tot 10,5 procent in Rijnland-Palts. De partij is intern verdeeld en dreigt onder verscherpt toezicht te vallen van de binnenlandse inlichtingendienst BfV.

De verkiezingen in beide Duitse deelstaten zijn de start van het zogeheten 'Superwahljahr 2021' (superverkiezingsjaar) en gelden als een belangrijke stemmingstest. Dit jaar staan er zes deelstaatverkiezingen gepland in Duitsland, en in het najaar volgen de verkiezingen voor de Bondsdag (het parlement).

Bij de nationale verkiezingen wil bondskanselier Merkel na 16 jaar niet meer opkomen. De christendemocraten beslissen in april of mei over hun kandidaat voor het bondskanseliersambt.

